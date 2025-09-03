Publicidad

MUNDO  / ¿Ataque de EE. UU. a embarcación con droga violó derechos internacionales? Esto dicen expertos

¿Ataque de EE. UU. a embarcación con droga violó derechos internacionales? Esto dicen expertos

En el ataque a la lancha, que estaría cargada con drogas del Tren de Aragua, fallecieron 11 personas. "Estados Unidos no va a tolerar el tráfico de drogas", dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 03, 2025 12:46 p. m.
Donald Trump habló sobre ataque a embarcación con drogas.
Donald Trump habló sobre ataque a embarcación con drogas.
AFP