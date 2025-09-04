Venezuela insiste en que Estados Unidos inventó ataque a lancha con droga: "Son unos mentirosos"

El Gobierno de Venezuela insistió en que las autoridades de Estados Unidos "inventaron" el ataque en el mar Caribe a una embarcación en la que supuestamente once personas, que fallecieron, transportaban drogas, una acción, según Washington, llevada a cabo por el contingente militar que ese país desplegó en aguas cercanas a la nación caribeña. (Lea también: Bombardear lancha es romper principio universal de proporcionalidad: Petro tras operativo de EE.UU.)

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió que su país no dudará en repetir estos ataques. Donald Trump "lo hizo estallar y volverá a ocurrir", advirtió en inglés junto al canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. "Quizás esté sucediendo en este mismo momento", agregó.

"Que no quede duda de que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad", insistió.



Estados Unidos quiere “salir de la revolución bolivariana con mentiras”, según Cabello

Durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), 'Con el mazo dando', el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, señaló que hay "interrogantes" sobre ese supuesto ataque y advirtió que "no está claro" ni "explicaron nada".



Cabello dijo que se trata de "lo último que se inventaron" en EE. UU. para "lo que -consideró- han intentado siempre", que "es un cambio de régimen en Venezuela" y "salir de la revolución bolivariana (chavismo) con mentiras", en alusión al argumento de combatir el narcotráfico con el que la Casa Blanca justifica el despliegue militar.

"Además, anuncian pomposamente haber asesinado a once personas. Eso es muy delicado, ¿y el derecho a la defensa? (...) Hay cosas que no están claras", declaró el funcionario, quien indicó que, pese a que "comienzan a surgir las dudas", aún "no aparecen las respuestas". (Lea también: ¿Ataque de EE. UU. a embarcación con droga violó derechos internacionales? Esto dicen expertos)

Cabello mostró una captura del video publicado el martes por autoridades estadounidenses sobre la embarcación destruida y señaló que hay dudas sobre, por ejemplo, si realmente había once personas a bordo. "Son unos mentirosos", sentenció el número dos del chavismo.

El martes, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que era “muy probable” que ese video "se haya creado mediante inteligencia artificial (IA)". La AFP no ha encontrado evidencia de que sea producto de la IA, aunque tampoco ha sido posible verificar el número de personas en la embarcación ni sus identidades.

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, en el ataque murieron once personas a las que señaló de ser integrantes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por su Administración.

Nicolás Maduro acusó recientemente4 a Rubio de querer manchar las manos de Trump con "sangre venezolana" y de la región.

El líder chavista advirtió que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", con el despliegue de barcos militares por parte de EE. UU. con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, "apuntan" a la nación, que se declararía "en armas" si "fuera agredida".

