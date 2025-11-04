En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TOMA DEL PALACIO
JAIME ESTEBAN MORENO
ACCIDENTE AV. MUTIS
TRUMP
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Aplazan Cumbre de las Américas para 2026 por “situación” del Caribe con despliegue de EE. UU.

Aplazan Cumbre de las Américas para 2026 por “situación” del Caribe con despliegue de EE. UU.

El Gobierno de Donald Trump dijo que apoyaba “plenamente la decisión”. Expertos dicen que el aplazamiento muestra la división que hay en la región: “Que haya o no haya cumbre, en estos momentos no cambiará nada”.

Por: AFP
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Aplazan Cumbre de las Américas para 2026 por “situación” del Caribe con despliegue de EE. UU.
Luis Abinader, presidente de República Dominicana, donde se iba a realizar la Cumbre de las Américas -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad