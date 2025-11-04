Aplazan Cumbre de las Américas para 2026 por “situación” del Caribe con despliegue de EE. UU.

República Dominicana informó que pospuso para 2026 la Cumbre de las Américas prevista para diciembre tras un "cuidadoso análisis" de la "situación de la región", sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Estados Unidos ha hundido numerosas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que asegura están relacionadas con el narcotráfico. Cerca de 70 personas murieron a medida que crece la tensión en la región, especialmente con Venezuela y Colombia.

"Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región" y tras considerar que las "profundas divergencias" existentes "actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas", el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas", indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado tras consultas con sus principales socios, incluido Estados Unidos.



El evento estaba pautado originalmente del 1 al 6 de diciembre de 2025. "Todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el próximo año, incluyendo las reuniones hemisféricas programadas en nuestro país", agregó el documento.



El cambio recibió el aval de Washington. "Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y seguiremos colaborando con la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que se centre en fortalecer las alianzas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos", escribió el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Los organizadores informaron que harán nuevas consultas sobre la fecha e indicaron que "ampliarán el diálogo" para incluir a los nuevos gobiernos "democráticamente electos que surjan".

Venezuela, Cuba y Nicaragua ya habían sido excluidos para esta edición, como ocurrió en la anterior, por considerarlos "regímenes dictatoriales". México y Colombia declinaron su asistencia en rechazo a esta medida.



“Es cada vez más complicado y políticamente costoso para sus líderes establecer espacios de diálogo”

Para Andrés Laguna, consultor senior de la consultora NITID Corporate Affairs, con sede en Madrid, el aplazamiento "demuestra que los foros multilaterales tradicionales y la diplomacia de grandes bloques están siendo gradualmente reemplazados por una bilateralidad en las relaciones internacionales más pronunciada, encarnada en las figuras de sus líderes y basada en afinidades y amistades".

Haber pospuesto la cumbre, según indica a EFE, "es una indicación clara de que en estos momentos no hay países que estén jugando roles de mediador para la búsqueda de consensos amplios", y refleja una región "profundamente polarizada ideológicamente, donde es cada vez más complicado y políticamente costoso para sus líderes establecer espacios de diálogo".

"Las divisiones son tales que, el que haya o no haya cumbre, en estos momentos no cambiará nada. En cambio, plantea cuestiones sobre los vínculos entre Estados Unidos y Latinoamérica. Históricamente ha sido un foro muy dirigido por Estados Unidos", añade Kevin Parthenay, copresidente del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) en la Universidad de SciencesPo, en París.

"También se puede pensar que Trump intenta ganar tiempo para que (el venezolano, Nicolás) Maduro y Venezuela caigan, y que, cuando caigan, Nicaragua y Cuba se vuelvan mucho más frágiles y le sea un espacio mucho más favorable", añade Parthenay.

Según el consultor de NITID Corporate Affairs, "estamos ante una América de bandos. Por un lado, un frente liderado por Estados Unidos y respaldado por el anfitrión, frente a otro bloque de países que -como señalan análisis independientes- muestran señales de erosión democrática y son respaldados en este debate por el Gobierno de Colombia".

A su juicio, la búsqueda de un acercamiento debe partir de la propia Latinoamérica: "Teniendo en cuenta las divergencias políticas actuales y la historia reciente de América, correspondería a otros países dentro de la región fomentar un espacio de diálogo como lo fue en su momento, por ejemplo, el Grupo de Contadora, que empezó a propiciar la paz en Centroamérica en los años 80".

Esto, según resume, "naturalmente requiere voluntad política tanto de Estados Unidos -que ya entra en periodo electoral con las elecciones de medio mandato de 2026- como de los gobernantes de las democracias erosionadas del continente".

El copresidente de la OPALC ve a su vez "esencial consolidar las democracias latinoamericanas para que el diálogo, la cooperación y el multilateralismo se mantenga". Pero en el desbloqueo de la situación, según concluye, Europa no debe intervenir "porque sus países no deben injerir en asuntos políticos de otros Estados".



“Días contados”

Washington desplegó en agosto buques militares, aviones de combate, un submarino y miles de soldados para supuestas operaciones contra el narcotráfico, con Venezuela como principal objetivo. A las maniobras se unirá en los próximos días el portaviones más grande del mundo.

El régimen en Caracas insiste en que el objetivo principal es el derrocamiento de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de encabezar un cartel de la droga.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el fin de semana que estimaba que los días de Maduro en el poder estaban contados, aunque minimizó los temores a una guerra inminente. El chavista ha dicho por su parte que su país trabaja para eliminar el tráfico. "A esta altura llevamos 63 toneladas, ¡pum!, incautadas, quemadas y destruidas, pero además destruidos campamentos, destruido donde intentan montar una pista", dijo en su programa de televisión.

El despliegue ha generado también tensiones con la Colombia de Gustavo Petro e incluso con Brasil, que ha llamado a desescalar. "No podemos aceptar una intervención externa porque eso va a crear un resentimiento inmenso", dijo a la AFP el asesor del presidente Lula Da Silva, Celso Amorim.

El Caribe además fue golpeado recientemente por el huracán Melissa, el más potente que ha atacado a la región en casi un siglo. Dejó casi 70 muertes y amplia destrucción, sobre todo en Jamaica y Haití.

