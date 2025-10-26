En vivo
Arrestan a 2 hombres que habrían participado en robo de joyas en el Louvre: ADN fue clave

Arrestan a 2 hombres que habrían participado en robo de joyas en el Louvre: ADN fue clave

Medios de comunicación franceses confirmaron la noticia. Aunque las autoridades reconocieron las capturas, lamentaron la rápida difusión que tuvo tal procedimiento, pues podría afectar el futuro de las investigaciones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de oct, 2025
Joyas robadas del museo de Louvre
Joyas robadas del museo de Louvre. -
Foto:AFP

