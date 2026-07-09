Ola de calor en Europa Occidental alcanzó niveles históricos en junio: reportan miles de muertes

El mes de junio, que estuvo marcado por una ola de calor en Europa, fue el más cálido desde que hay registros en la parte occidental europea y el segundo más caliente a nivel global, informó el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), componente de monitoreo climático del programa espacial de la Unión Europea (UE).

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De acuerdo con el boletín mensual de Copernicus publicado este jueves, "junio de 2026 fue el junio más caliente registrado en Europa occidental y el segundo más caliente globalmente". Las temperaturas globales fueron 1,39 °C superiores a la media estimada para el periodo 1850-1900, al llegar a los 16,54 °C. Esa temperatura también fue 0,56 °C mayor que la media para junio desde 1991 a 2020.

En la totalidad del territorio europeo, la temperatura media de junio fue la segunda más alta registrada, al llegar a 19,14 °C, valor situado 1,78 °C por encima de la media de 1991-2020 para ese mes y un registro sólo superado por el atribuido a junio de 2019.



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Récord en Europa occidental: 20,74 °C

La parte occidental del Viejo Continente experimentó una temperatura media de 20,74 °C en junio, registro situado 3,05 °C por encima de la media del mes en el periodo 1991-2020. Esa temperatura supone un nuevo récord para junio, cuyo mayor registro hasta la fecha era el medido el sexto mes del año de 2025.



"La ola de calor de junio batió récords de temperatura mensuales y históricos en varios países europeos y provocó graves consecuencias para la salud, incluidas muertes relacionadas con el calor", indicó Copernicus en un comunicado. Para Samantha Burgess, responsable estratégica del clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, "el mes de junio de 2026 puso de manifiesto hasta qué punto está cambiando el clima".

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"Europa occidental registró el mes de junio más cálido de su historia, y se mantuvieron las temperaturas récord en los océanos de todo el mundo. En conjunto, estos récords reflejan que el sistema climático sigue acumulando calor", apuntó Burgess al tiempo que subrayó que las olas de calor van acompañadas de riesgos para "personas, ecosistemas e infraestructuras".

La ola de calor en junio estuvo acompañada de una sequía generalizada, algo que, junto a las altas temperaturas, fue un factor que favoreció "la propagación de incendios forestales, especialmente en la península ibérica y el sur de Francia", según Copernicus, que destacó también la mayor sequedad respecto a la media experimentada en partes de EE.UU, Canadá, Sudamérica, Oriente Medio, Asia Central y Rusia.



Ola de calor ha dejado más de 1.700 muertes en Bélgica y 2.000 en Francia

Junio fue especialmente duro para Europa, donde un "domo de calor" - un sistema de alta presión que actúa como la tapa de una olla en ebullición - se instaló durante varios días. Según la red de científicos World Weather Attribution, esta ola de calor habría sido "prácticamente imposible" sin la influencia del cambio climático. Los efectos de las altas temperaturas no se limitan a los golpes de calor y la deshidratación. También pueden ser indirectos y traducirse a veces en trastornos y muertes días después, como ha ocurrido en estos países:



En Bélgica la ola de calor de junio causó 1.747 muertes adicionales, según el último saldo comunicado este jueves por las autoridades sanitarias.

según el último saldo comunicado este jueves por las autoridades sanitarias. Hace días Francia informó de más de 2.000 muertes adicionales con respecto a lo habitual en tan solo una semana y España más de 1.000 suplementarios.

con respecto a lo habitual en tan solo una semana y España más de 1.000 suplementarios. Además, la sequía contribuyó a la propagación de los incendios forestales en la península ibérica y el sur de Francia, señaló Copernicus.

Además, el informe de Copernicus señaló también un aumento en las temperaturas de las superficies del mar, con valor medio para junio nuca visto (20,86 °C) en la franja comprendida entre las latitudes 60°S y 60°N, aunque apenas superior en 0,01°C al registro de junio de 2024. Las temperaturas superficiales del mar se mantuvieron "excepcionalmente altas" en la zona del océano Pacífico tropical, "donde se dan condiciones de El Niño y se prevé que éstas se intensifiquen rápidamente en los próximos meses", anticipó Copernicus.

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Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co