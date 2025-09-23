En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Así fue como cuatro personas lograron robar un brazalete de más de tres mil años del Museo Egipcio

Así fue como cuatro personas lograron robar un brazalete de más de tres mil años del Museo Egipcio

Los hombres, que habían recibido más de siete mil dólares por el robo, fueron capturados. El brazalete tenía más de 3.000 años de antigüedad y perteneció a un faraón llamado Amenemope.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2025
Brazalete robado de Egipto
@Instagram: ministry_tourism_antiquities / Ministry of Tourism and Antiquities

