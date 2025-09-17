En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ EN VIVO HOY
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro aceptó renuncia de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad

Presidente Petro aceptó renuncia de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad

El nombramiento del funcionario había sido suspendido provisionalmente por el Tribunal de Cundinamarca.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Presidente Petro aceptó renuncia de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad
Presidencia de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad