Así es la percepción del tiempo de los astronautas de Artemis II: “Avisan cuando deben ir a dormir”

El regreso del ser humano a la Luna después de más de 50 años levanta interrogantes entre los curiosos. Los cuatro astronautas que integran la misión Artemis II, a bordo de la nave Orión, tienen los ojos del mundo sobre ellos mientras emprenden la misión de alunizaje de la mano con la NASA. A medida que avanza el viaje, surgen más detalles sobre el espacio exterior que despiertan la curiosidad de miles. Uno de ellos es la gran alteración del tiempo que sufren, a su perspectiva, uno de los mayores problemas para los astronautas.



Una de las grandes curiosidades ha sido la rutina de los astronautas Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, una pequeña comitiva que representa la experiencia del ser humano en el espacio. Los cuatro estarán durante 10 días dentro de la nave que denominaron ‘Integrity’, mientras experimentan la gravedad cero y otros cambios que no viven en la Tierra.



La alteración de los horarios en Artemis II

Conforme cumplen con sus misiones, toman fotografías de las asombrosas vistas del planeta Tierra y la Luna, ejercitan sus cuerpos y habitan la cabina; los expertos padecen problemas mientras hacen historia para la humanidad. Uno de los principales retos es cómo su percepción del tiempo se ve alterada significativamente durante la misión. Y no, no se trata del típico jet lag, que resulta cuando se cambia rápidamente de una franja horaria. En el espacio, esa noción de día y noche o la simple luz se pierde en la inmensidad de la Vía Láctea.



En entrevista con Noticias Caracol, el experto en astronomía Germán Puerta se refirió a esta problemática. “Cuando tú orbitas en la estación espacial, te amanece cada hora y media”, explicó. Así las cosas, la noción del día y la noche desaparece en el oscuro y silencioso espacio. El Sol y la Luna dejan de regular el horario dentro de la nave Orión. El satélite natural deja de ser un silencioso acompañante en el cielo: para los tripulantes, es el destino.

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Para enfrentar este desafío, desde el centro de control de la NASA en Houston les indican a los astronautas cuándo deben dormir. “Tienen programación ya establecida”, afirmó el experto.



Playlist para despertar en la nave Orión

De hecho, la NASA reveló que también tienen una forma particular de despertar al equipo: no con alarmas, sino con música. “Para finalizar cada período de sueño a bordo de Orión, nuestro Centro de Control de Misión envía una canción especial a la tripulación”, explicó la agencia. Por ejemplo, para el día 3 de la expedición, los astronautas escucharon In a Daydream. En otra ocasión, desde control reprodujeron Pink Pony Club. Así, cada “mañana” en el espacio tiene un toque distinto con las canciones que acompañan su rutina en Orión.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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