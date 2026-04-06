¿Por qué tripulación de Artemis II desconectó las comunicaciones con la Tierra y por cuánto tiempo?

La cápsula tripulada Orión, que forma parte de la misión Artemis II de la NASA, inició su tránsito por la cara oculta de la Luna, un tramo del viaje durante el cual se interrumpieron las comunicaciones por radio con la Tierra. Este silencio, completamente previsto, tendrá una duración aproximada de 40 minutos.



La desconexión se produjo a las 18:44 horas del este de Estados Unidos, (5:44 de la tarde hora Colombia), cuando los cuatro astronautas dejaron de tener contacto con el centro de control. La causa es la propia Luna, un cuerpo sólido de roca y regolito de cerca de 3.500 kilómetros de diámetro, que bloquea la propagación de las señales de radio tanto desde la nave como desde la Tierra.

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Por esta razón, las comunicaciones solo se reanudarán cuando Orión emerja nuevamente por el otro lado del satélite natural.

Instantes antes de la pérdida de señal, el piloto de la misión, Victor Glover, dirigió un mensaje desde la nave: "Mientras nos preparamos para quedarnos sin comunicación de radio, aún vamos a sentir su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes ahí abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra, los amamos, desde la Luna. Los veremos en el otro lado".



Según la NASA, este tipo de interrupciones ha sido una constante en todas las misiones que han pasado por detrás de la Luna, siendo la más reciente el Apolo 17, en 1972.



¿A qué hora volverá Artemis II a tener comunicación con la Tierra?

Está previsto que el contacto con la tripulación de Artemis II —integrada por Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— se restablezca a las 19:21 hora del este (6:21 p. m. hora Colombia).



La comunicación entre la NASA y los astronautas se realiza a través de dos sistemas principales: la Red del Espacio Cercano (NSN) y la Red del Espacio Profundo (DSN).

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La DSN, que es el sistema clave cuando las misiones se encuentran a gran distancia de la Tierra, opera mediante tres grandes complejos de antenas situados en California, Madrid y Canberra, garantizando una cobertura constante sin interferencias derivadas de la rotación terrestre.

De forma complementaria, la nave utiliza el Sistema de Comunicaciones Ópticas Orión Artemis II, una tecnología basada en láser que permite transmitir datos científicos y de la tripulación en volúmenes hasta cien veces mayores que los alcanzados con radiofrecuencia.

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El sobrevuelo lunar comenzó este lunes y permitirá estudiar la cara oculta de la Luna gracias a 32 cámaras a bordo y a las observaciones directas de los astronautas.

Artemis II abandonará la influencia gravitatoria lunar el martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT), iniciando así su viaje de regreso a la Tierra.

La misión despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida, para una duración total de diez días, marcando el retorno del ser humano a la órbita lunar después de cincuenta años.

Se trata de la segunda misión del programa Artemis, posterior al vuelo no tripulado de 2022, y antecede a las próximas etapas del programa, que contemplan el regreso de astronautas a la superficie lunar en 2028, el establecimiento de una presencia sostenida mediante una base y la preparación de futuras misiones de exploración a Marte.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE