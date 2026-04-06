Sentido mensaje póstumo a tripulación de Artemis II del primer astronauta en ir dos veces a la Luna

A tan solo meses de su muerte, la voz de Jim Lovell volvió a escucharse en el espacio. Esta vez no desde una nave en misión, sino a través de un mensaje póstumo dirigido a los astronautas de Artemis II, quienes lo recibieron en uno de los momentos más simbólicos de su travesía: mientras orbitaban la Luna, el mismo destino que Lovell ayudó a explorar décadas atrás.



“¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario!”, se escucha en el mensaje que fue reproducido este lunes para la tripulación. Sus palabras, cargadas de historia y significado, no solo evocaron su legado, sino que también establecieron un puente emocional entre las primeras misiones lunares y la nueva era de exploración espacial.

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Lovell, quien fue parte de la histórica misión Apolo 8 y 13, recordó en su mensaje cómo aquel viaje marcó un antes y un después para la humanidad. “Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo".

Sus palabras no solo fueron un recuerdo del pasado, sino también un reconocimiento al presente y al futuro. “Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte… para el beneficio de todos", añadió.



El mensaje concluyó con una invitación sencilla pero poderosa: no olvidar apreciar el momento. “Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra”, de acuerdo con los reportes, el audio había sido grabado meses antes de su muerte y ahora tiene un profundo significado.



"Welcome to my old neighborhood." Our @NASAArtemis II astronauts woke up on the sixth day of their mission to a special message recorded in 2025 by astronaut Jim Lovell, the pilot of Apollo 8. pic.twitter.com/XA4Dc2yQm5 — NASA (@NASA) April 6, 2026

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¿Quién fue Jim Lovell?

La figura de Lovell es inseparable de la historia de la exploración espacial. Tal como explicó la BBC, fue el primer ser humano en viajar dos veces a la Luna, consolidando un legado que lo posiciona como uno de los astronautas más experimentados de su generación.

Su trayectoria incluye también el liderazgo de la misión Apolo 13, recordada mundialmente por convertir una potencial tragedia en un regreso seguro a la Tierra tras una explosión a bordo. Ese episodio, inmortalizado en la frase “Houston, tenemos un problema”, evidenció no solo su capacidad técnica, sino también su liderazgo bajo presión.

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En ese entonces, millones de personas siguieron en tiempo real el desenlace de aquella crisis, en uno de los momentos más tensos, y a la vez más emblemáticos, de la historia de la NASA.

Lovell falleció en agosto de 2025 a los 97 años, dejando tras de sí una trayectoria que ayudó a definir el rumbo de la exploración espacial moderna. Su vida, marcada por la disciplina militar, la pasión por la aviación y la perseverancia, lo llevó desde sus primeros años como piloto naval hasta convertirse en uno de los rostros más representativos del programa Apolo.

En ese contexto, la reproducción de su mensaje durante la misión Artemis II adquiere un valor simbólico profundo. No se trata únicamente de un homenaje, sino de una transferencia de legado: de quienes abrieron el camino hacia la Luna a quienes ahora lo recorren nuevamente con la mirada puesta en Marte.

Este lunes quedó en la historia pues la nave Orión completó el punto más alejado de la Tierra, un récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación, y el punto más cercano a la Luna de la misión, unos 6.545 kilómetros (4.067 millas) desde la nave hasta la superficie. Ahora tiene la compleja misión de iniciar su camino a casa.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co