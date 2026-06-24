Así está Venezuela tras terremoto de magnitud 7.1: reportan caída de estructuras y réplicas

Un fuerte sismo de magnitud 7.1 sacudió a Venezuela durante la tarde de este miércoles 24 de junio, generando preocupación entre la población y provocando reportes preliminares de afectaciones en diferentes sectores del país. Imágenes compartidas en redes sociales muestran columnas de polvo elevándose sobre áreas urbanas de Caracas, mientras que reportes de comunicación indican la caída de algunas estructuras y la ocurrencia de réplicas tras el movimiento principal.



Además de la capital del país, se han reportado daños estructurales en los estados de Aragua, Carabobo y Falcón. Aunque las autoridades aún no han entregado un balance oficial sobre personas lesionadas, en redes sociales circulan reportes publicados por ciudadanos que dan cuenta de heridos en distintas zonas afectadas por el sismo.

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Las afectaciones también se extienden al sistema de comunicaciones. De acuerdo con un reporte entregado por un periodista venezolano en la más reciente transmisión de Noticias Caracol en vivo, se registran problemas para establecer comunicación, especialmente en la región central de Venezuela, donde algunas plataformas han dejado de funcionar.

Por eso, las personas que cuentan con familiares en el exterior estan teniendo dificultades para establece la conexión con sus allegados.



El evento sísmico ocurrió a las 5:04 de la tarde, hora local, y fue percibido en amplias zonas de Venezuela, Colombia y otros territorios de la región del Caribe. Inicialmente, el movimiento telúrico fue reportado con una magnitud de 7.5, aunque posteriormente los organismos de monitoreo actualizaron la cifra a 7.1.



#LOÚLTIMO | El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un informe técnico detallado sobre un evento sísmico de gran magnitud registrado en la tarde de este miércoles, 24 de junio de 2026. De acuerdo con la información procesada por la Red Sismológica Nacional, el movimiento… pic.twitter.com/Fe8IUulK2R — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 24, 2026

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Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, con base en la evaluación realizada por la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana.

“La Dirección General Marítima (Dimar) no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia por el sismo que se presentó en la costa de Venezuela, con una magnitud de momento de 7.31 Mw y una profundidad de 10 Km”, señaló la entidad en un reporte divulgado este 24 de junio.

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Sin embargo, se invita a la ciudadanía a mantenerse informado ante cualquier eventualidad en las redes y canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

NOTICIA EN DESARROLLO

CON INFORMACIÓN DE EFE