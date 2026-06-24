Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, felicita a De la Espriella y pide relación de respeto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó este miércoles a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas el domingo pasado, y dijo que espera tener una relación bilateral de respeto.



"Hoy felicitamos al gobierno electo de Colombia y ratificamos nuestra fe en relaciones de respeto, cooperación y amistad como corresponde entre dos pueblos hermanos", señaló Rodríguez en un acto por los 205 años de la Batalla de Carabobo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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La mandataria sostuvo que su Gobierno reconoce la voluntad soberana del pueblo de Colombia y celebró el proceso electoral. Además, pidió no mirar al pasado en el que, a su juicio, los Gobiernos colombianos anteriores al de Gustavo Petro "agredieron" a Venezuela pero "se encontraron con el fracaso".

Rodríguez indicó que la "diplomacia bolivariana de paz" que ha tomado rumbo en Venezuela ha encontrado espacio para las relaciones internacionales con todos, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en medio de un ataque militar el pasado 3 de enero.



Este miércoles, el candidato Iván Cepeda reconoció la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.



Cepeda dejó claro que ejercerá una labor de vigilancia frente al nuevo Gobierno y aseguró que defenderá la democracia y las libertades públicas.

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Venezuela y Colombia restablecieron sus relaciones diplomáticas en 2022, luego del triunfo de Petro en las elecciones presidenciales de ese año.

La ruptura de las relaciones entre ambos países se dio en 2019 por orden de Maduro, después de que el exdiputado Juan Guaidó intentara entrar a Venezuela desde la ciudad colombiana de Cúcuta con un cargamento de ayuda humanitaria, lo que desembocó en disturbios.

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EFE