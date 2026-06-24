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Susto en Disneyland: joven cayó casi 15 metros desde una atracción y resultó en el hospital

El adolescente de 13 años habría abandonado el vehículo de la atracción antes de que finalizara el recorrido, lo que provocó que cayera por una de las secciones de descenso.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Susto en Disneyland: joven cayó casi 15 metros desde una atracción y resultó en el hospital
Menor de 13 años es hospitalizado luego de abandonar vehículo en una atracción de Disneyland. -
NYP

Un episodio ocurrido el pasado fin de semana en el parque Disneyland, en California, Estados Unidos, generó la intervención del personal de seguridad y servicios médicos luego de que un adolescente resultara lesionado durante su paso por una de las atracciones más recientes del complejo, 'Tiana’s Bayou Adventure'.

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De acuerdo con información proporcionada por un portavoz al New York Post, el joven de 13 años se encontraba dentro de uno de los vehículos del recorrido cuando, por razones que aún no han sido aclaradas, abandonó su asiento antes de que la atracción concluyera su trayecto normal. Este comportamiento derivó en que el menor terminara en una sección del recorrido que incluye una caída de por lo menos 15 metros en una cascada, diseñada exclusivamente para los vehículos del sistema de la atracción.

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¿Qué se sabe de la salud del pequeño de 13 años?

Testimonios recogidos entre visitantes que se encontraban en la misma zona del recorrido indican que el incidente ocurrió en el tramo final del juego, poco antes de la caída principal. Algunos usuarios describieron en redes sociales que observaron una interrupción inusual en el desarrollo del recorrido y posteriormente la detención temporal de la atracción.

"Yo estaba en la atracción cuando pasó esto. Vi al niño caer por la colina por un segundo cuando nuestro grupo pasó por la caída. Cuatro personas en nuestro grupo lo vieron y luego, un minuto después, la atracción se detuvo durante unos 10 minutos y luego volvió a arrancar. Recorrimos el resto del trayecto como si nada hubiera pasado", escribió un usuario en Reddit. Otros testigos señalaron la presencia de personal del parque y agentes de seguridad en el área inferior del recorrido poco después del suceso.

Atracción fue detenida tras el incidente del menor

La administración del parque confirmó que la atracción fue detenida inmediatamente tras conocerse la situación. El protocolo de emergencia incluyó la evacuación parcial del sistema y la inspección del área por parte del personal técnico y de seguridad. El menor fue atendido en el lugar por equipos de primeros auxilios y posteriormente trasladado a un hospital cercano para una evaluación más completa. Según la información disponible, el adolescente fue dado de alta tras la revisión médica. Las autoridades del parque no han detallado las circunstancias exactas que llevaron al menor a abandonar el vehículo en movimiento, y el caso sigue bajo revisión interna.

"Tiana’s Bayou Adventure" es una atracción inspirada en la película "La princesa y el sapo", y reemplaza a la antigua “Splash Mountain” en el mismo espacio del parque. El recorrido combina secciones de navegación en troncos con animaciones y efectos escénicos, finalizando en una caída pronunciada que forma parte central de la experiencia.

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Tras el incidente, el funcionamiento de la atracción fue suspendido por varias horas mientras se realizaban inspecciones de seguridad adicionales, incluyendo la revisión de sensores, sistemas de frenado y protocolos de operación. De acuerdo con información de fuentes cercanas al parque, el juego reabrió al público al día siguiente después de que las autoridades competentes dieran el visto bueno para su operación normal.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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