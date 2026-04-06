Así fue convivir con Maduro en cárcel de Nueva York, según rapero Tekashi 6ix9ine: "Legendario"

El rapero Tekashi 6ix9ine salió de prisión el pasado 4 de abril tras tres meses de estar recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York, donde también se encuentra el expresidente venezolano Nicolás Maduro. En sus primeras declaraciones públicas, el músico reveló cómo fue compartir celda con el líder del chavimo, quien además le firmó su muñeco de Bob Esponja.

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Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre es Daniel Hernández, se declaró culpable en julio del año pasado del delito de posesión de drogas, más específicamente, cocaína y MDMA. Por estos hechos, ocurridos en marzo de 2025, se determinó que el rapero cometió una violación grave a las condiciones de libertad condicional que se le habían impuesto, por lo que debió pagar su condena en la cárcel estadounidense.

Días antes de ingresar al centro de detención de Nueva York, manifestó su emoción de conocer a Maduro, quien fue capturado en un megaperativo de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero. “Voy a conocer al presidente de Venezuela. Voy a tener la suerte de estar encerrado con presidentes (...) A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, afirmó en un video de su perfil de Instagram. Tekashi 6ix9ine añadió en una entrevista para TMZ que quería "bailar" y "jugar a las cartas" con él.



La convivencia del rapero Tekashi 6ix9ine con Nicolás Maduro

Tras salir de la cárcel, Tekashi 6ix9ine habló en una transmisión en vivo del influencer Adin Ross sobre la experiencia de compartir celda con el exmandatario, quien le contó cómo había sido arrestado por el gobierno de Donald Trump. "Una locura", dijo el rapero.



Luego, comentó que sus camas quedaban prácticamente al lado una de la otra, y que, incluso, Maduro estuvo en la misma cama que él usó el año pasado. "Solo pensé que conseguir una firma del presidente venezolano iba a ser legendario (...) Él durmió justo frente a mí", afirmó.



Allí vio cuando Maduro recién llegó a la celda, pues había estado aislado en otro lugar: "No quería molestarlo, no quería parecer como una fanática. Tan pronto como entró, yo le dije: 'Oye, lo que necesites' ". Cuando el influenciador le preguntó a qué olía el venezolano, Tekashi 6ix9ine indicó que "genial"; sin embargo, explicó que "olía a mier* cuando salió por primera vez de la caja, como de la unidad terrorista, pero luego pudo tener tiempo para tomar una ducha".

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Por otro lado, el rapero relató que él se encontraba durmiendo en la misma cama que usó el también músico y productor discográfico Sean 'Diddy' Combs, quien actualmente se encuentra en prisión por delitos relacionados con transporte de personas para ejercer prostitución.



¿Cómo han sido los días en la cárcel de Nicolás Maduro?

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn es una prisión federal conocida por sus condiciones extremas. Maduro se encuentra aislado en una celda sin acceso a internet ni a prensa escrita, con permiso para salir al patio una hora diaria. Una fuente cercana al exmandatario indicó a la AFP que se le autoriza comunicarse telefónicamente con sus familiares y abogados por un máximo de 15 minutos.

Antes de Semana Santa, escribió su primer mensaje tras ser capturado. “Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente. “Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente”, indicó.

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No se ha establecido con certeza si el mensaje fue dictado por Maduro a su equipo o si únicamente avaló su contenido, aunque el texto aparece firmado conjuntamente con su esposa, Cilia Flores.

LAURA VALENTINA MERCADO

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