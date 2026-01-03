Así orquestó EE. UU. el ataque a bases en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Con una operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Estados Unidos puso fin, al menos de momento, a una escalada de tensiones que venía gestándose desde hace más de un año. Sin embargo, los hechos que condujeron a este desenlace no comenzaron de manera repentina, sino que se desarrollaron a través de una serie de decisiones diplomáticas, sanciones, advertencias y movimientos militares.



Noticias Caracol reconstruyó la cronología que llevó a la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Octubre de 2023: acuerdo político en Barbados

El Gobierno de Venezuela y la oposición firman un acuerdo en Barbados, con mediación de Noruega y acompañamiento de Estados Unidos. El pacto contemplaba garantías para las elecciones presidenciales de 2024, respeto a los derechos políticos de la oposición y observación internacional, a cambio de un alivio progresivo de sanciones por parte de Washington.



Primer semestre de 2024: incumplimientos del acuerdo

En los meses siguientes, el gobierno de Nicolás Maduro comienza incumplir los compromisos pactados, se ratifican inhabilitaciones de candidatos opositores, entre ellos María Corina Machado, se retira la invitación a la Unión Europea como observadora electoral y se imponen restricciones al proceso electoral.



28 de julio de 2024: elecciones presidenciales en Venezuela

Se celebran las elecciones en Venezuela, y en la madrugada del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral anuncia en un único boletín la victoria de Nicolás Maduro con un 51,20% de los votos, sin publicar las actas de escrutinio exigidas por la ley.

La oposición, liderada por María Corina Machado, logró recopilar cerca del 90 % de las actas electorales y las difundió públicamente, asegurando que el candidato opositor Edmundo González había obtenido alrededor del 70 % de los votos. Pese a ello, el Consejo Electoral entregó las credenciales a Maduro para un tercer periodo presidencial. Lo que ya era cuestionado como autoritarismo pasó a ser señalado por distintos países como una dictadura abierta.



Agosto de 2024: protestas y represión

Las protestas no tardaron en estallar, pues en la semana posterior a las elecciones se registraron al menos 28 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos. La represión llevó a Estados Unidos a reimponer sanciones y a imponer nuevas medidas contra funcionarios vinculados a los organismos de seguridad. Washington reconoció públicamente el triunfo de Edmundo González, mientras que otros países exigieron la publicación de las actas, algo que nunca ocurrió. González se refugió en España tras una orden de captura y Machado pasó a la clandestinidad.



Enero de 2025: el regreso de Donald Trump al poder

El panorama se endureció aún más en enero de 2025 con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su administración calificó al régimen venezolano como ilegítimo, dictatorial y vinculado al narcotráfico. En agosto del mismo año, Estados Unidos desplegó tropas navales en el Caribe, frente a las costas venezolanas, bajo el argumento de operaciones antidrogas.



Segundo semestre de 2025: organización narcoterrorista

Posteriormente, el Departamento de Estado declaró al llamado Cartel de los Soles como organización narcoterrorista y anunció una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro, la más alta jamás ofrecida por un criminal, incluso superior a la impuesta en su momento a Pablo Escobar u Osama bin Laden. Días después, el Departamento de Justicia informó la incautación de cerca de 700 millones de dólares en bienes vinculados al mandatario venezolano, incluyendo aviones, propiedades y activos de lujo.

Desde entonces, se avivó la tensión política con diferentes situaciones como la destrucción de botes venezolanos por parte de Estados Unidos y las diversas decisiones sobre el espacio aéreo del territorio venezolano.



Madrugada del sábado: inicio de los ataques

Alrededor de las 2:00 a.m., fuerzas estadounidenses atacan puntos estratégicos en el norte de Venezuela, incluyendo Caracas: inicialmente en el Fuerte Tiuna, La Carlota, el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote. Ante los ataques, el gobierno venezolano declaró el estado de emergencia nacional.



Ingreso al complejo de Nicolás Maduro

De acuerdo con el diario New York Times, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, informó que las fuerzas de operaciones especiales llegaron al complejo donde se encontraba Maduro a las 2:01 a.m.



Captura de Nicolás Maduro

Las duerzas de operaciones especiales capturan a Nicolás Maduro con apoyo de una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano. La operación concluye cerca de las 4:29 a.m., cuando Maduro y Cilia Flores son trasladados a un buque estadounidense.



Confirmación de la captura

El presidente Donald Trump declaró el sábado que Estados Unidos había capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y que sería trasladado a Nueva York para enfrentar cargos penales.



Traslado de Maduro

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aterrizaron en la madrugada de este 3 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional Stewart, en Nueva York, Estados Unidos, tras haber sido capturados y extraídos de Venezuela por el Gobierno de Donald Trump; ambos fueron trasladados en un avión militar Boeing 757.



¿Qué sigue para Nicolás Maduro?

El lider del regimén, Nicolás Maduro, enfrenta una nueva acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcotráfico y conspiración para importar cocaína. Ya había sido imputado por delitos similares en 2020, durante el primer gobierno de Trump. Hasta el momento, no se ha informado cuándo será su primera comparecencia ante el tribunal.



