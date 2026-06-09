Aumentan a 41 los muertos por terremoto en Filipinas: algunos fallecieron por caída de escombros

Numerosos heridos fueron atendidos a la intemperie bajo un calor sofocante este martes 9 de junio, tras el fuerte terremoto que sacudió el sur de Filipinas y dejó al menos 41 muertos y miles de desplazados. (Lea también: Los impactantes videos que deja terremoto de 7,8 en Filipinas: derrumbes y escenas de pánico)

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El temblor de magnitud 7,8 se produjo el lunes a las 7:37 a.m. y tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao.

En la provincia de Sarangani, una de las más afectadas, algunas zonas solo siguen siendo accesibles en helicóptero y las numerosas réplicas complican las labores de los equipos de rescate. "Todavía hay réplicas, así que los equipos de rescate avanzan con mucha cautela. Es un desafío", declaró en una rueda de prensa el jefe de la defensa civil regional, Rodrigo Sosmena.



Según las fuentes provinciales contactadas por la AFP, el balance del terremoto asciende este martes a 41 muertos. El recuento anterior era de al menos 35.



Daños y escenas de pánico en Filipinas

Cerca de un hospital de General Santos, la ciudad más grande de la región, periodistas de la AFP escucharon al personal médico atendiendo a una mujer que estaba dando a luz al aire libre, antes de que se oyeran los llantos del recién nacido.



En la zona de Glan, donde un deslizamiento de tierra sepultó viviendas y dejó por lo menos 13 muertos, una fuente de un hospital indicó que más de 60 pacientes estaban siendo atendidos en la calle por miedo a las réplicas. "El hospital sufrió numerosos daños", declaró una empleada del establecimiento. La alcaldía "decidió que no podíamos utilizar el edificio", agregó.

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"Varios murieron a causa del derrumbe de edificios y la caída de escombros", indicó la oenegé local Kidlikasan, señalando que la cifra de víctimas no es definitiva porque "muchas comunidades" han quedado "aisladas" por el desplome de carreteras y puentes, lo que dificulta las labores de evaluación y recuento de víctimas.

La ciudad, con unos 530.000 habitantes, fue una de las más afectadas por el sismo, que dejó varios edificios reducidos a escombros y obligó a habilitar refugios temporales para las familias damnificadas.

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En General Santos, los equipos de rescate reanudaron las búsquedas tras una pausa nocturna para intentar localizar a dos empleados de una tienda de alimentación cuyo techo se derrumbó. Reporteros de la AFP vieron a perros de rescate y a sus guías olfatear montones de cemento y barras de metal retorcidas.

Cerca de allí, en un hotel frente al mar, una embarcación de los guardacostas patrullaba las aguas en busca de dos personas desaparecidas.

El terremoto del lunes provocó numerosos daños y escenas de pánico, documentados en múltiples videos. En uno de ellos, difundido en redes sociales y verificado por la AFP, se ve un centro comercial de General Santos desplomarse. (Lea también: Video |Momentos de angustia vivieron estudiantes en colegio de Filipinas tras terremoto de 7,8)

El sismo llevó a emitir órdenes de evacuación en zonas costeras del sur de Filipinas y en la vecina Indonesia, y activó alertas de tsunami en varios países antes de ser levantadas.

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Además de General Santos, "las zonas más afectadas incluyen los municipios de Maasim, Malapatan y Glan", donde un gran deslizamiento de tierra sepultó viviendas, causando varias de las muertes reportadas en la provincia, señaló la organización. "En las zonas aisladas, el acceso sigue siendo un gran obstáculo, por lo que se estima que algunas comunidades permanezcan incomunicadas durante al menos una semana debido a la magnitud de los daños en carreteras y puentes", argumentó.

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) contabilizó 40.674 desplazados y 2.505 viviendas dañadas por el seísmo, de las cuales 460 quedaron completamente destruidas en Mindanao, donde numerosas zonas continúan sin suministro eléctrico ni acceso a agua potable.

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En línea con otras oengés y autoridades locales, Kidlikasan hizo hincapié en la necesidad de tiendas de campaña para hospitales y refugios temporales, además de agua potable, alimentos no perecederos, pilas, kits de higiene y pañales.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP