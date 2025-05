Autoridades de España le responden a Gustavo Petro por agresión de policías a grupo de migrantes

En días pasados, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una denuncia sobre una agresión de policías de España contra un grupo de migrantescolombianos en ese país europeo. "La policía española ataca a 5 migrantes colombianos. Espero del gobierno español una explicación", escribió este martes el mandatario colombiano, quien incluyó en su publicación un video de los hechos y señala que las "sociedades blancas europeas y norteamericanas (...) han iniciado es un programa de programa contra la migración".

La denuncia de Petro hizo eco en Españay, como lo solicitó el mandatario, las autoridades españolas le respondieron. Lo hizo puntualmente la representante del Gobierno español en la ciudad de Valencia, Pilar Bernabé. Según dijo este miércoles, la cuestionada actuación policial estuvo motivada por "una agresión que se estaba produciendo por arma blanca (cortopunzante)".

En el video que compartió el presidente Petro en sus redes sociales se ve a varios agentes españoles que usan sus bolillos (porras, se les dice en España) contra algunas personas. Se trata, como se confirmó en las últimas horas, de una operación adelantada el pasado sábado en Valencia en la que la Policía española detuvo a cinco personas, dos mujeres y tres hombres, de entre 25 y 53 años, dos de ellos como presuntos autores de un delito de amenazas con arma blanca y los otros tres por un delito de atentado a agente de la autoridad, en plena calle.

Gustavo Petro sobre agresión en España. AFP

Según la versión policial, cuatro agentes resultaron heridos con diversos traumatismos y se intervino un cuchillo de 20 centímetros. El reporte también señala que mientras los agentes identificaban a los presuntos responsables de un altercado, dos mujeres ajenas al incidente inicial comenzaron a increparlos, presuntamente alterando el orden público.

Una de ellas fue sancionada por desobediencia, mientras que la otra, que empujaba un cochecito con un menor, se negó a identificarse, empujó a un agente y lo golpeó en el cuello, según fuentes policiales, lo que llevó a su detención "con la fuerza mínima imprescindible". La mujer fue identificada por el medio español eldiario.es como Layli Colorado, una ciudadana colombiana de 26 años residente en Valencia desde hace tres.

"Sentí mucha rabia, impotencia, miedo e indefensión cuando varios agentes me golpearon y esposaron simplemente por negarme a identificarme después de afearles que trataran mal a dos jóvenes a los que acababan de detener", le contó la mujer colombiana a ese medio de comunicación español.

Colorado le relató a eldiario.es que el ataque se produjo ese sábado, cuando caminaba junto a su hijo, de tres años y medio y con autismo, y con otra mujer, luego de ver que los policías habían esposado a dos jóvenes y les "habían puesto un pie en el torso de uno y otro agente otro pie en el tobillo del otro".

La mujer asegura que ella se negó a identificarse ante los oficiales y que uno de ellos la agredió. "Me empuja de espaldas contra un carro para ponerme las esposas. Después me tiraron al suelo y empezaron a golpearme, y entonces me puse a chillar (a llorar) porque tenía miedo por mi hijo, de tres años, que se había quedado solo", agregó Colorado.

El incidente fue grabado por un testigo y difundido en redes sociales, donde ha generado un intenso debate sobre un posible caso de uso excesivo de la fuerza y discriminación racial.

Pilar Bernabé y caso de agresión en España. Facebook

Esta la prueba que ahora el presidente colombiano utiliza para exigir a las autoridades españolas explicaciones, bajo el argumento de racismo: "Para tapar su miedo a perder el confort, entonces agreden a los migrantes y construyen su política alrededor de la represión a los migrantes (sic)".

Según informó eldiario.es, la familia colombiana ha interpuesto una denuncia contra la Policía Nacional por lo que consideran una "intervención desmesurada", en la que, aseguran, recibieron insultos xenófobos y agresiones físicas desproporcionadas.

Por lo pronto, según la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se limitó a responder que la "cuestión está judicializada" y que hay que dejar que el proceso "siga su curso y avance".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE