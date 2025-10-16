En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump amenaza con “matar” a miembros de Hamás si siguen asesinando a gente en Gaza

Trump amenaza con “matar” a miembros de Hamás si siguen asesinando a gente en Gaza

Poco antes, Israel le advirtió al grupo islámico que reanudaría los bombardeos si no devolvía a los rehenes muertos, pero Hamás afirmó que entregó a todas las personas que tenía "bajo su custodia, así como los cadáveres a los que había podido acceder".

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2025
