Trump amenaza con “matar” a miembros de Hamás si siguen asesinando a gente en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "matar" a los miembros de Hamás si el grupo no cumple con el acuerdo de alto el fuego y "continúa asesinando en Gaza".

"Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el Acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos", indicó Trump en la red social Truth este jueves 16 de octubre.

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó “firmemente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en aquellas bajo protección de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, detrás de la Línea Amarilla".



El comandante estadounidense informó que transmitió sus "preocupaciones a los mediadores" que negocian en Egipto la implementación de la propuesta de paz impulsada por Trump para el enclave palestino.



Las acciones de Hamás tras el cese al fuego

Las milicias armadas de Hamás se han movilizado en Gaza para retomar el control y ha difundido un video que mostraba ejecuciones sumarias de presuntos "colaboradores" de Israel en plena calle en Ciudad de Gaza.

Las imágenes que circulan en los últimos días en redes sociales, muestran varias personas maniatadas, con los ojos vendados y puestas en una fila, por parte de hombres armados, ante la presencia de decenas de personas. Dichas ejecuciones, que según fuentes locales se produjeron en la ciudad de Gaza, han tenido lugar en el arranque del alto el fuego en la Franja, que ha supuesto la retirada de las tropas israelíes de la mitad del territorio, y en el marco de enfrentamientos de hombres armados de Hamás y otras milicias locales.



Los comentarios de Trump se producen pocos días después de que afirmara que las acciones de Hamás "no le preocupaban mucho" y los describiera como asesinatos de pandilleros. El miércoles afirmó que "no se necesitará que el ejército estadounidense" intervenga en Gaza.



La advertencia de Israel a Hamás si no entrega todos los rehenes muertos

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó el miércoles por la noche que Israel reanudará los combates en la Franja de Gaza si Hamás no respeta el acuerdo del cese el fuego, al considerar que el grupo no ha entregado todos los restos de rehenes. (Lea también: Pese al alto al fuego, Israel mató con dron a otros dos palestinos en Gaza y sigue en Cisjordania)

Katz reaccionaba al anuncio del grupo islamista palestino, que afirmó a través de las brigadas de Al Qasam, que ya ha entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos en Gaza y que el resto de cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para buscarlos y recuperarlos". "Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente", añadió.

El ministro lo consideró como una violación del acuerdo que estipula la obligación de Hamás de "entregar todos los rehenes muertos que tengan".

Por su parte, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, expresó que lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 en Israel fue "un auténtico genocidio", y no el "genocidio ficticio" del que las "conspiraciones antisemitas dirigidas por nuestros detractores" acusan a Israel.

"Fue un asesinato monstruoso en el pleno sentido de la palabra: una masacre despiadada de bebés, niños, adultos, ancianos. Y les digo, si estos asesinos hubieran podido hacerlo, nos habrían masacrado a todos y cada uno de nosotros", añadió sobre los ataques contra territorio israelí que dieron comienzo a la ofensiva israelí en Gaza, por la que han muerto casi 68.000 palestinos.

Dirigiéndose al presidente del país, Isaac Herzog, también presente en el acto, Netanyahu manifestó que "la lucha no ha terminado" y "estamos decididos a garantizar el regreso de todos los rehenes". Agregó que cualquiera que ataque Israel "ya sabe que pagará un alto precio por su agresión".

