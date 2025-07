Avanza en Estados Unidos el proyecto que busca recortar ayuda a Colombia, ¿qué viene ahora?

El congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart presentó un proyecto de ley que recorta drásticamente la ayuda no militar a Colombia porque considera que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no la ha utilizado "de manera eficaz". La propuesta de la comisión de asignaciones de la Cámara de Representantes, de la que Díaz-Balart es vicepresidente, sintoniza con la agenda del presidente republicano Donald Trump, quien mantiene una relación tensa con Petro. Este proyecto de ley "deja muy claro que los días de una política exterior estadounidense débil han terminado", afirmó Díaz-Balart este miércoles en el Congreso. "Se recortan, condicionan o retienen los fondos a países que ya no promueven intereses comunes, como Colombia, debido a los fallos objetivos de la administración Petro en la prevención de la violencia política, lo que genera deterioro económico y envalentona a la delincuencia transnacional", añadió.

El proyecto, en el que Díaz-Balart elaboró un informe que explica el proyecto de ley para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2026, avanzó este miércoles. La comisión fue aprobado y ahora pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde quizás se vote en septiembre próximo. Luego, llegaría al Senado y de ser aprobado se convertiría en ley. Algunas de las áreas que se verían afectadas por este recorte son la asistencia para el desarrollo y la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. Esas dos partidas se reemplazan con alrededor de 67 millones dólares en programas de inversión en seguridad nacional.

El informe critica a Petro por no haber "logrado utilizar de manera eficaz la ayuda de Estados Unidos" y por lo tanto reduce los fondos "en un 50% respecto al nivel del año fiscal 2025 para la asistencia no militar". Además denuncia "las políticas perjudiciales, el comportamiento errático y las relaciones malignas de la administración Petro". Cita, de igual forma, un aumento del uso de drogas, "incluso en los niveles más altos del gobierno", el "deterioro" de la seguridad y "la creciente volatilidad política" como "demuestra el reciente intento de asesinato del senador de oposición y candidato presidencial Miguel Uribe" en junio. También le preocupa "que los actores armados y las organizaciones criminales recuperan territorio perdido". El texto critica "irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe", juzgado por supuestamente presionar a paramilitares para que guardaran silencio sobre su presunta relación con los escuadrones antiguerrillas.

"Él (Gustavo Petro) insiste en destruir al Estado de derecho internamente en Colombia y tomar medidas que están causando problemas internos, el incremento, por ejemplo, de la violencia política, que no se había visto como hoy en día", comentó Díaz-Balart en entrevista con Noticias Caracol, quien agregó que "hay preocupación sobre muchos temas con el presidente Petro".

Por su parte, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien justo este miércoles estuvo de gira en el Congreso sosteniendo reuniones, desestimó la mención en el reporte sobre el consumo de drogas. "No, no podemos contestar. Me parece que es no tiene nada que ver con las discusiones sobre una relación que que le beneficia tanto a Estados Unidos como a Colombia", le dijo el embajador a este noticiero, al tiempo que aseguró que el recorte hace parte de un proceso normal de discusión.

La situación en Colombia estuvo bajo la lupa este miércoles en una sesión informativa de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos. El congresista demócrata James P. McGovern alertó del impacto de los recortes de la administración Trump. "Lo que más me preocupa (...) es que nos hemos alejado de nuestro papel de liderazgo en el apoyo e inversión en la consolidación de la paz en Colombia", estimó.

Gimena Sánchez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), coincide con él. "Si Estados Unidos se distancia de países como Colombia en la región y solo se involucra con ellos dentro de una visión estrecha de seguridad, corre el riesgo de que (...) formen alianzas" con Estados considerado por Washington "competidores económicos, como China", sostuvo.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL

*Con información de Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington