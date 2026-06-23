Bicicleta eléctrica habría causado un incendio mientras se cargaba: una mujer perdió la vida

Una mujer de 49 años murió y otras dos personas resultaron afectadas, entre ellas una niña en estado crítico, luego de un incendio registrado en una casa del sur de Filadelfia, Estados Unidos, en la madrugada del viernes 19 de junio. Las autoridades investigan si una bicicleta eléctrica que permanecía conectada para cargar su batería provocó el siniestro.

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De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Bomberos de Filadelfia, la emergencia fue reportada alrededor de las 4:45 de la mañana en una vivienda ubicada en South Mildred Street. Varias unidades de bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar tras recibir alertas sobre un incendio que avanzaba rápidamente dentro de la propiedad.

Durante las labores de rescate, tres personas fueron extraídas de la vivienda y trasladadas a centros médicos cercanos. Una de ellas, una mujer de 49 años que era abuela de la menor afectada, falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones sufridas.



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Una niña permanece en estado crítico tras incendio

Entre las víctimas se encuentra una niña de 4 años, quien fue hospitalizada en estado crítico y continúa recibiendo atención médica especializada. La tercera persona lesionada sería la madre de la menor, quien también resultó afectada durante el incendio.



Según los primeros reportes difundidos por medios locales como CBS News, la mujer logró escapar de la vivienda saltando desde una ventana del segundo piso. Las autoridades indicaron que su estado de salud es estable. Hasta el momento, los nombres de las víctimas no han sido divulgados oficialmente mientras continúan las investigaciones y se notifica a familiares.

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El jefe ejecutivo del Departamento de Bomberos de Filadelfia, Daniel McCarty, explicó que la intensidad del fuego y la gran cantidad de humo dificultaron la evacuación de quienes se encontraban dentro de la vivienda. "Parece que el incendio comenzó en la primera planta", señaló McCarty a la emisora local 6ABC al referirse a los hallazgos preliminares de los investigadores.

El funcionario también indicó que dos de las víctimas fueron localizadas en la cocina de la casa por los equipos de rescate. "Parece que posiblemente se despertaron por el humo y el fuego", manifestó McCarty. Según explicó, la ubicación donde fueron encontradas las personas hace pensar que intentaban abandonar la vivienda cuando quedaron atrapadas por las llamas.

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La batería de una bicicleta eléctrica sería la causa del incendio

Las primeras pesquisas apuntan a que el fuego pudo haberse originado en una bicicleta eléctrica que estaba conectada para cargar su batería dentro de la sala de la vivienda. Investigadores especializados en incendios trabajan para confirmar el origen exacto del siniestro, aunque los indicios encontrados en el lugar señalan que el foco inicial estuvo relacionado con el dispositivo eléctrico.

Los incendios asociados a baterías de ion-litio han generado preocupación en distintas ciudades de Estados Unidos debido a la rapidez con la que pueden propagarse una vez que las celdas sufren daños o presentan fallas durante el proceso de carga en los hogares. "Nuestros corazones están con los familiares y vecinos del sur de Filadelfia tras el trágico incendio ocurrido ayer por la mañana. Por favor, ténganlos presentes en sus pensamientos, así como a los bomberos y paramédicos que acudieron al lugar", indicaron los bomberos.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Filadelfia, las llamas fueron controladas aproximadamente media hora después de iniciadas las operaciones de extinción. Las autoridades informaron además que en la vivienda existían detectores de humo instalados y que estos se encontraban operativos al momento del incendio.

Un portavoz del departamento indicó que los investigadores encontraron detectores afectados por las altas temperaturas y las primeras indagaciones también revelaron que la familia llevaba pocos meses viviendo en la propiedad.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co