Retiran del mercado juguete vendido en Temu y Amazon por ser un peligro para los niños

Millones de usuarios de tiendas digitales quedaron sorprendidos ante las alertas que lanzaron las autoridades de Estados Unidos sobre un juguete que se ha hecho popular en el país y que se vende en plataformas como Amazon, Temu, Wayfair, Target Plus y SHEIN. Según los expertos, es potencialmente peligroso para los menores.



¿De qué juguete se trata?

Con el inicio de la temporada de verano en Estados Unidos, son muchas las familias que se preparan para pasar momentos de diversión y descanso en las piscinas. Para los más pequeños de los hogares, jugar en estos espacios es bastante divertido, por lo que iniciaron las compras virtuales de juguetes e implementos que hagan esta experiencia mucho más interesante para los menores.

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Sin embargo, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) advirtió en las últimas horas sobre el riesgo que representa un juguete que se ha hecho popular en el comercio digital. Se trata de los juguetes de buceo, específicamente los de Sloosh, un set que incluye cinco juguetes para esta actividad.

Los Sloosh son unos sets para buceo infantil, los cuales incluyen 30 accesorios, entre ellos cinco palos de buceo. Las autoridades detallaron que "están hechos de plástico duro y tienen forma cilíndrica. Cada palo mide aproximadamente 18 cm de largo y 2,5 cm o menos de diámetro". Aunque no se han reportado casos de lesiones por el uso de estos juguetes, alertaron que "suponía un riesgo de empalamiento, en aguas poco profundas, los niños podrían caerse o aterrizar sobre un palo de buceo, sufriendo graves lesiones por perforación. También pueden sufrir lesiones faciales y oculares si intentan recuperar los palos bajo el agua".



El juguete podía adquirirse en las tiendas virtuales entre $17 y $22 dólares y que se han estado comercializando entre febrero de 2019 y octubre de 2025. Las autoridades estadounidenses han decidido retirar 254.000 juguetes disponibles en todas las plataformas porque violan las regulaciones federales de seguridad y exceden el límite de compresión permitido para este tipo de juguete, según indica la agencia.



¿Qué deben hacer los usuarios que ya los hayan adquirido?

El retiro no solo aplica para las tiendas virtuales, sino que también se ha ordenado a los clientes desechar los palos de buceo adquiridos. Según la agencia, si envían una prueba de que han botado los juguetes que tengan en su casa se les enviará unos nuevos que sí cumplen con las regulaciones federales de seguridad.



"Los consumidores deben dejar de usar los palos de buceo retirados del mercado de inmediato, retirarlos del alcance de los niños y desecharlos. Se les pedirá a los consumidores que tomen una foto de los palos de buceo desechados en la basura y la envíen por correo electrónico a Joyin a la dirección indicada.soporte@joyin.com. Una vez recibida la solicitud, Joyin enviará al consumidor los bastones de buceo rediseñados que cumplen con las regulaciones federales", detallaron en el comunicado.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co