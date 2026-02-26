Hillary Clinton declara ante el Congreso por caso Epstein y pide que Trump también testifique

La ex secretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos Hillary Clinton aprovechó su aparición forzada ante un panel liderado por republicanos que investiga el caso de Jeffrey Epstein para pasar a la ofensiva y exigir que el presidente Donald Trump testifique sobre sus propios vínculos con el delincuente sexual. (Lea también: Bill Gates habla sobre su vínculo con Jeffrey Epstein y pide disculpas: ”Un gran error”)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La esposa del expresidente Bill Clinton, quien está citado a declarar el viernes 27 de febrero, acusó al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para "distraer la atención" y "encubrir" las actividades de Trump, quien tuvo relación con Epstein.



“Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas”

Hillary Clinton, quien comparece a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio.

"No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir", declaró.



La ex secretaria de Estado subrayó que "no tenía ni idea sobre las actividades criminales" del magnate financiero, fallecido en prisión en 2019: "Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes".



Clinton definió el caso Epstein como "una tragedia" y "un escándalo" que merece "una investigación exhaustiva", pero denunció que el comité no ha citado a los verdaderos implicados: "En cambio, ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump y encubrirlo a pesar de la legítima petición de repuestas".

Publicidad

Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein. Desde entonces, los Clinton han pedido que su testimonio se haga público porque, afirman, no tienen nada que esconder.

Bill reconoce haber realizado varios viajes a principios de la década del 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero niega ser conocedor de los delitos del magnate. Por su parte, Hillary reconoce haber coincidido en varias ocasiones en eventos de la Fundación Clinton con la cómplice del pederasta, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión.

Publicidad

James Comer, quien preside el comité que también interrogará al expresidente Bill Clinton el viernes, dijo que "el propósito de toda la investigación es tratar de entender muchas cosas sobre Epstein", el delincuente sexual convicto fallecido. (Lea también: Médico forense cuestiona resultado de la autopsia de Epstein: "Estrangulamiento y no ahorcamiento")

Clinton desafió al panel diciendo que "si este comité quiere realmente conocer la verdad sobre los crímenes de tráfico de Epstein... le preguntaría (a Trump) directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein".

El principal demócrata del comité, Robert García, también pidió a Trump que testifique "para responder las preguntas que se están haciendo en todo el país los sobrevivientes".

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, está investigando a quienes estuvieron vinculados a Epstein, quien murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio.

Publicidad

Hillary Clinton dijo en su declaración inaugural ante el panel que "justificó su citación basándose en el supuesto de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Permíteme ser lo más clara posible: no lo hago".

Los demócratas dicen que la investigación está siendo utilizada para atacar a los opositores políticos de Trump en lugar de realizar una supervisión legítima.

Publicidad

Trump y Bill Clinton, ambos de 79 años, aparecen de forma destacada en el conjunto recientemente publicado de documentos gubernamentales relacionados con Epstein, pero dijeron que rompieron cualquier vínculo con el financista antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual. La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

Epstein cultivó una red de poderosos ejecutivos de empresas, políticos, celebridades y académicos.

La publicación de los archivos del caso Epstein ha tenido repercusiones en todo el mundo, incluidos los arrestos en Gran Bretaña del expríncipe Andrés y de Peter Mandelson, ex embajador en Estados Unidos. (Lea también: Señalamientos contra el expríncipe Andrés en caso Epstein y el delito por el que fue arrestado)

Varios estadounidenses destacados han visto dañada su reputación por sus amistades con Epstein y han renunciado a sus cargos, pero hasta ahora Maxwell es la única persona que ha sido condenada por un delito relacionado con el difunto financista.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE