Este es el buque estadounidense que se suma a la amenaza contra Venezuela y que llegó a Panamá

Este es el buque estadounidense que se suma a la amenaza contra Venezuela y que llegó a Panamá

El sábado pasado un destructor de la Armada de Estados Unidos atracó en Panamá, siendo otra de las embarcaciones que continúan su acercamiento inminente y desafiante al territorio de Venezuela.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:57 p. m.
Este es el buque estadounidense que se suma a la amenaza contra Venezuela y que llegó a Panamá
El buque de guerra USS Sampson (DDG 102) de la Armada de los EE. UU. atracó en la Terminal Internacional de Cruceros de Amador, en la Ciudad de Panamá.
Martin Bernetti/AFP