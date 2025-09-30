En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cabello critica a EE. UU. por revocar visa de Petro y dijo que no fue por “actividades en la calle”

Cabello critica a EE. UU. por revocar visa de Petro y dijo que no fue por “actividades en la calle”

“El país de las libertades. Uno ve cada cosa en este mundo”, dijo irónicamente el ministro del Interior de Venezuela sobre el Gobierno de Donald Trump.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Luego de que le revocaran la visa a Petro, Diosdado Cabello critica a EE. UU.
AFP/Presidencia de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad