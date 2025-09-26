En vivo
MUNDO  / Presidente Petro se une a protestas propalestinas en Nueva York: "Genocidas tienen que ser juzgados"

Presidente Petro se une a protestas propalestinas en Nueva York: "Genocidas tienen que ser juzgados"

Por lo menos 2 mil personas marcharon en la ciudad estadounidense contra Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, y contra la guerra en Gaza. El mandatario colombiano posó con una bandera Palestina.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 26 de sept, 2025
Presidente Petro se unió a protestas propalestinas en Nueva York

