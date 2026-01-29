Machado cuestiona que Petro pida que a Maduro lo juzguen en Venezuela y el colombiano responde

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo que le llamó "mucho la atención" que el presidente Gustavo Petro haya solicitado que Estados Unidos devuelva al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en Venezuela. (Lea también: "Nadie tiene fe en Delcy Rodríguez", dice María Corina Machado tras reunirse con Marco Rubio)

"Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro", declaró a la prensa en Washington tras reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Machado se cuestionó si Petro "está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar" como la jueza María Lourdes Afiuni, arrestada en 2009.



Recordó que “Hugo Chávez ordenó meterla presa porque siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen” y subrayó que bajo el chavismo "no ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular".



"La justicia internacional ha actuado y nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley. Por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso", expresó.



¿Qué dijo Petro tras la declaración de Machado?

Petro, quien viaja en febrero a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes que Maduro está "secuestrado" en Estados Unidos y pidió que sea devuelto para ser juzgado por la Justicia venezolana. "Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", dijo en un discurso en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá.

El miércoles, en su discurso del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se adelanta en Panamá, volvió a tocar el tema: “Yo no defiendo a Maduro, digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir, creo”. (Lea también: Petro habla de temas que tratará con Trump y propone crear un tribunal de las tres Américas)

Luego, tras las palabras de Machado, le respondió a la líder opositora que la transición en ese país debe hacerse sin exclusión.

"Yo estoy seguro (de) que Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales sin exclusión de ninguno. Toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudicial y genera odio y violencia", expresó Petro en X. (Lea también: Marco Rubio dice que habrá "elecciones libres y justas” en Venezuela, pero tomará "algún tiempo")

El mandatario agregó: "Por eso, lo mejor es no excluir. Venezuela con nosotros (sic), enseñamos un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia, a menos que construyamos justicia multilateral".

