Cae en Madrid joven colombiano acusado de violar y robar a un hombre con sumisión química

La Policía Nacional arrestó este lunes 8 de septiembre en el barrio madrileño de Malasaña a un joven colombiano de 19 años, acusado de drogar, robar y violar a un hombre en Sitges (Barcelona). El sospechoso intentaba escapar hacia el aeropuerto de Barajas con una maleta repleta de relojes Rolex, joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos cuando fue interceptado por los agentes.

La investigación se resolvió gracias a la determinación de la familia de la víctima. La hermana del agredido logró rastrear el paradero del presunto atacante a través de los dispositivos robados y alertó a las autoridades. Tanto él como su acompañante, también vinculada al caso, fueron capturados y enviados a prisión preventiva.



La noche del ataque

El hecho ocurrió el pasado 29 de agosto. Sergio, un hombre de 33 años, había salido con amigos por Sitges, donde conoció a un joven que se presentó como Diego y a una mujer identificada como Ana. Tras compartir varias copas, ambos lo convencieron de continuar la velada en su vivienda. Allí, según relató el propio afectado, percibió un sabor extraño en la bebida y poco después perdió el conocimiento.

Horas más tarde, su madre lo encontró desnudo en la cama, con signos claros de haber sufrido una agresión sexual. También notó la desaparición de joyas, dispositivos electrónicos y descubrió que las cuentas bancarias de su hijo habían sido vaciadas mediante el reconocimiento facial de su propio teléfono. Sergio fue trasladado al hospital, donde permaneció varias horas desorientado.



El rastro digital que permitió el arresto

Los presuntos responsables viajaron a Madrid con el objetivo de tomar un vuelo a Colombia. Sin embargo, la hermana de la víctima, apoyada por un experto en ciberseguridad, logró ubicar los dispositivos sustraídos en un apartamento de la calle Espíritu Santo, en Malasaña.



Aunque la Policía y los Mossos d’Esquadra coordinaron la investigación, no pudieron ingresar al domicilio sin orden judicial, por lo que se estableció un protocolo de seguimiento. La propia hermana vigiló el inmueble y alertó a las autoridades cuando los sospechosos salieron con maletas rumbo al aeropuerto.

En cuestión de minutos, una decena de agentes del grupo Focus del distrito Centro rodearon la zona y efectuaron la captura antes de que los jóvenes lograran huir.

El caso, que involucra un delito de agresión sexual y robo agravado mediante sumisión química, se encuentra ahora en manos de la justicia española, mientras la víctima continúa recuperándose del ataque.

