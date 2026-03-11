Maestro murió por broma de sus estudiantes: autoridades hicieron curiosa advertencia un día antes

Una tragedia ocurrida en el condado de Hall en Georgia, Estados Unidos, tiene impactado al país y al mundo. La broma de unos adolescentes de último año de secundaria a un profesor de su escuela terminó mal cuando el maestro murió al ser atropellado por uno de sus estudiantes en medio del caos.

Jason Hughes, de 40 años, enseñaba matemáticas en North Hall High School y era mentor de varios estudiantes en actividades de voluntariado. Falleció en la noche del viernes 6 de marzo, cuando salió de su casa, con la intención de sorprender al grupo de estudiantes que estaba lanzando papel higiénico frente a su casa.

En medio del caos del momento, que parecía divertido, Hughes tropezó y cayó sobre la calle, en ese momento fue atropellado por uno de los vehículos en los que los estudiantes buscaban huir. Los adolescentes intentaron auxiliarlo, pero falleció horas más tarde en un centro médico al que fue trasladado.



Autoridades advirtieron un día antes sobre riesgo de las bromas

Mientras el caso sigue siendo investigado y analizado por las autoridades locales, se han conocido detalles inquietantes sobre lo que rodeaba la broma de los estudiantes. El jueves 5 de marzo, un día antes de la tragedia, las autoridades del distrito habían hecho una advertencia sobre el riesgo de las bromas y habían pedido a estudiantes abstenerse de realizarlas.



Para entender esto hay que aclarar que en esta época del año se da la famosa graduación de primavera en muchas escuelas secundarias de Estados Unidos. En el condado de Hall, específicamente, es una tradición que los adolescentes de último y penúltimo año se jueguen bromas. La 'toilet papeling' o lanzar papel higiénico a las casas es una de las más populares de las que son víctimas tanto estudiantes como profesores.



Anticipando la llegada de la graduación y el inicio de las bormas, el distrito escolar de Hall County publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente:

"A medida que nos acercamos a la esperada temporada de graduación de primavera, queremos dedicarnos un momento a abordar un asunto importante con respecto a la conducta de nuestros estudiantes junior y senior. Si bien entendemos que el baile de graduación es un momento para celebrar y crear recuerdos duraderos, debemos enfatizar la importancia del comportamiento responsable y el respeto por los demás y sus propiedades.

En años anteriores, algunas bromas durante la temporada de graduación (a veces referidas como Guerras Junior/Senior) han ido demasiado lejos, resultando en daños a la propiedad. Instamos a todos los estudiantes a abstenerse de participar en cualquier actividad que pueda causar daño o destrucción a la escuela o a la propiedad personal. Tales acciones no sólo reflejan mal en el individuo involucrado, sino que también empañan la reputación de nuestras escuelas, familias y comunidad".

La publicación enfatizaba que anteriormente se han enfrentado problemas por la famosa tradición de bromas entre estudiantes senior y junior. Por eso para este año insistieron a los jóvenes con que no realizaran bromas, pues podrían enfrentar consecuencias graves como "cargos penales" o "la no participación en ceremonias de graduación y otros eventos especiales". Sin embargo, nunca pensaron que una de esas consecuencias podría ser la muerte de un maestro.



Esposa del maestro revela nuevos detalles y solicita no juzgar a los estudiantes

Laura Hughes, esposa del maestro y también profesora de matemáticas en la misma escuela secundaria, dio unas sorprendentes y emotivas declaraciones al The New York Times. La mujer reveló que Jason Hughes estaba completamente enterado de las intenciones de los adolescentes esa noche, por eso quería sorprenderlos en medio de la broma.

Indicó que Hughes tenía una relación cercana con los cinco estudiantes, especialmente con Jayden Wallace, quien lo atropelló, y calificó todo como un trágico accidente. Por esto mismo, y recordando el amor que su esposo sentía por sus estudiantes, la mujer solicitó a las autoridades descartar todos los cargos presentados contra los menores.

