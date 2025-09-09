Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATAQUE ARMADA
EE. UU. - VENEZUELA
ANDRÉS DC
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Nuevo mensaje de Petro sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe: habló de Trinidad y Tobago

Nuevo mensaje de Petro sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe: habló de Trinidad y Tobago

El presidente dijo que "es importante" que Trinidad y Tobago "busque restos de los muertos civiles por el bombardeo estadounidense". Por su parte, Washington insistió en que el operativo no es un "entrenamiento" sino en "un ejercicio real".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:18 a. m.
Comparta en:
Petro y video de la lancha bombardeada por Estados Unidos en el Caribe.
Petro y video de la lancha bombardeada por Estados Unidos en el Caribe.
Colprensa