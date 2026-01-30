Capturan a expresentador de CNN tras protestas contra el ICE en Minnesota: lo acusan de participar

El expresentador de CNN Don Lemon, ahora periodista independiente, fue arrestado acusado de estar implicado en un "ataque coordinado" contra una iglesia durante las protestas en Minnesota contra una ofensiva migratoria, informó Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos.

Bondi dijo que ordenó la detención de Lemon y de otras tres personas que, afirma, participaron en un "ataque coordinado contra Cities Church en St. Paul, Minnesota".

El abogado de Lemon informó que fue detenido en Los Ángeles durante la noche y añadió que su trabajo en la cobertura de las protestas "no fue diferente de lo que siempre ha hecho".



Noticia en desarrollo.