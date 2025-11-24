En vivo
Estados Unidos designará como terrorista al Cartel de los Soles: ¿qué implica esta decisión?

Estados Unidos designará como terrorista al Cartel de los Soles: ¿qué implica esta decisión?

Este lunes está programado para que entre en vigencia la designación por parte del Gobierno de Estados Unidos de clasificar al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (OTE).

Por: AFP
Actualizado: 24 de nov, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Estados Unidos designará como terrorista al Cartel de los Soles: ¿qué implica esta decisión?
Organigrama presentado por el Gobierno de Estados Unidos en el pasado.
Departamento de Estados

