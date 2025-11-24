Estados Unidos designará como terrorista al Cartel de los Soles: ¿qué implica esta decisión?

La designación por parte de Washington de un presunto cartel venezolano como organización terrorista extranjera (OTE) entra en vigor este lunes, lo que abre la puerta a nuevas formas de presión estadounidense sobre el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. La lista de OTE, que incluye grupos islamistas, separatistas, guerrillas y, más recientemente, pandillas y organizaciones de narcotráfico de México y Colombia, está supervisada por el Departamento de Estado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

A partir de este lunes, la lista incluirá al "Cartel de los Soles", que Washington afirma que está dirigido por Maduro. Este grupo clandestino es responsable de la "violencia terrorista en todo nuestro hemisferio", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio. Esta medida forma parte de la campaña de la administración Trump contra las drogas y la inmigración ilegal procedente de Latinoamérica. No se ha hecho pública ninguna prueba que respalde la acusación de la participación de Maduro en el grupo.



Lea: Estados Unidos habría hecho simulaciones del derrocamiento del régimen de Maduro en Venezuela



¿Qué implica la designación de OTE para el Cartel de los Soles?

Sin embargo, con una importante presencia militar desplegada en el Caribe, incluyendo un portaaviones, la designación como OTE brindará una cobertura legal para ejercer mayor presión sobre las autoridades venezolanas. Las fuerzas estadounidenses ya han matado al menos a 83 personas en ataques aéreos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas en aguas internacionales desde septiembre, según un recuento con cifras publicadas. Una vez más, no se ha hecho pública ninguna prueba de que hubiera drogas en las embarcaciones.



Trump declaró a principios de este mes que los días de Maduro están "contados" y los medios de comunicación estadounidenses afirman que el líder republicano ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

La definición de la lista de OTE del Departamento de Estado no menciona acciones militares, pero en una entrevista el viernes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sugirió que la nueva clasificación traería "un montón de nuevas opciones".

Publicidad

"Este aumento de la presión crea la percepción de que algún tipo de ataque es casi inminente", declaró Juan Manuel Trak, académico en México. Sin embargo, el profesor de ciencias políticas Alexis Alzuru declaró que los ataques se limitarían a "ciertas pistas de aterrizaje vinculadas al narcotráfico" alejadas de los centros urbanos.

La designación de OTE ilegaliza el apoyo a cualquier organización incluida en la lista. Los economistas afirman que esto podría fortalecer el régimen de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, que ya incluye un embargo petrolero, obligando a Caracas a vender su petróleo con descuento en el mercado negro. Esto podría sofocar aún más una economía amenazada por la hiperinflación.

Publicidad

Por ahora, Washington permite a Caracas exportar su petróleo en el mercado negro y no ha tocado la licencia de Chevron en ese mercado. La flota estadounidense "aún no ha incautado ningún barco, pero digamos que esta (clasificación de OTE) podría abrir legalmente esa posibilidad", declaró el experto petrolero Francisco Monaldi.

En fotos: así se ve el espacio aéreo de Venezuela en medio de aviso de EE. UU., según Flight Radar

El viernes, Maduro participó en la celebración del Día del Estudiante, declarando que no se dejará intimidar por las "artimañas" de Washington. "¡Es viernes y voy a festejar! ¡Y nadie me puede detener!", dijo a los estudiantes que lo animaban en las festividades.

El gobierno venezolano proyecta una imagen de fuerza, con frecuentes ejercicios militares durante los cuales los altos mandos declaran lealtad absoluta a Maduro. "Si esa red no se fractura y obliga a Maduro a negociar", declaró Alzuru, "la probabilidad de negociación con Estados Unidos es prácticamente nula". Maduro afirmó estar dispuesto a hablar "cara a cara" con Trump, quien insinuó una reunión "en algún momento".

Publicidad

Trak cree que es "muy improbable" que Maduro caiga o que la oposición, liderada por María Corina Machado, llegue al poder. "Trump podría estar considerando obtener acceso a los recursos minerales venezolanos a cambio de reducir la amenaza en el Caribe y luego facilitar algún tipo de transición interna en Venezuela", afirmó Trak.