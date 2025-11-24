En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El drama de dos niños colombianos en Panamá que perdieron a sus papás en accidente de tránsito

El drama de dos niños colombianos en Panamá que perdieron a sus papás en accidente de tránsito

Uno de los menores, un niño de 9 años, fue remitido a una unidad de cuidados intensivos y ya ha presentado mejoría, mientras que la pequeña de 4 fue la menos afectada. El abuelo de los niños pide ayuda para repatriar los cuerpos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
El drama de niños colombianos en Panamá que perdieron a sus papás en accidente de tránsito
Liliana Meza Salcedo y José Manuel Chiquillo Escarpeta, víctimas del accidente -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad