El drama de dos niños colombianos en Panamá que perdieron a sus papás en accidente de tránsito

Un accidente de tránsito registrado el pasado 12 de noviembre en Panamá dejó a dos niños huérfanos luego de que sus papás murieran. Ambos menores resultaron heridos en el siniestro vial que involucró el taxi en el que iban. Las víctimas mortales en estos hechos fueron identificadas como Liliana Meza Salcedo y José Manuel Chiquillo Escarpeta.



Mientras que la mujer murió en el lugar del accidente, ocurrido en la comunidad de Villa del Caribe cuando un vehículo negro chocó con el taxi de manera violenta, el hombre murió una semana después, luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos, el pasado 20 de noviembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La familia se dirigía hacia el restaurante que administraba en la zona portuaria de Colón cuando fueron víctimas del terrible accidente. Según las autoridades, seis personas resultaron heridas en el siniestro vial, entre ellas los hijos de la pareja.



¿Cómo están los niños víctimas de accidente en Panamá?

Uno de los hijos de las víctima, un niño de 9 años, fue remitido a una unidad de cuidados intensivos y en los últimos días mostró señales de mejora y recuperación de la movilidad. Sin embargo, se desconoce el parte médico oficial. “Mi nieto, el mayorcito, que ahora el 10 de diciembre cumple 10 años, está en la UCI... su papá también está luchando por su vida”, dijo en Alerta Caribe Filadelfio Meza, papá de la mujer fallecida, previo a conocerse la muerte de su yerno.

Por su parte, una niña de 4 años, también hija de la pareja, fue la que menos resultó afectada en el accidente de tránsito. La menor sufrió una luxación en un brazo y requirió una pequeña cirugía. Su recuperación avanzó de manera satisfactoria y ya fue dada de alta.



Ahora, tras conocerse la muerte de las víctimas, su familia clama ayuda por parte del Gobierno Nacional y la Cancillería de Colombia para hacer la repatriación de los cuerpos sin vida: “Queremos que nos colaboren... ha habido mucha traba en papeleo. Somos una familia humilde y estamos pidiéndole al Gobierno y a las embajadas que nos ayuden, que eliminen tanto protocolo. En este dolor uno quiere que las cosas sean rápidas”.



Por su parte, Liliana Salcedo, mamá de la mujer muerta, manifestó que “queremos pedirle al alcalde su ayuda para poder repatriar el cuerpo de mi hija y darle cristiana sepultura. Ya llevamos varios días en diligencias y no hemos encontrado solución”.

Publicidad

En cuanto a la triste noticia que tienen que darle a los niños sobre las muertes de sus papás, Filadelfo le dijo al medio El Universal que “es muy duro, muy difícil y no le hemos podido decir a mis nietos, no encontramos la manera de informarles. Ellos saben que su mamá murió, pero no que su papá también”.

Además, señaló que ya la alcaldía de Cartagena tuvo acercamientos con la familia. “Ya estábamos en las vueltas de la funeraria para mi hija, ahora toca lo del yerno; y traerse los cuerpos es muy caro, nosotros no tenemos cómo, por eso hemos pedido ayuda”, dijo.



Cifra de muertes por accidentes de tránsito en Colombia

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo corrido del año 2025 se han registrado 7.040 muertes por accidentes de tránsito en Colombia, un aumento del 4,96% con respecto al mismo periodo del año 2024, cuando se presentaron 6.707 muertes, lo cual indica que se han registrado hasta la fecha 333 muertes más.

Publicidad

En cuanto a la cifra de heridos, la entidad indicó que para la fecha se han registrado 22.521 personas lesionadas en accidentes de tránsito, una disminución del -3,94% con respecto al mismo periodo del año 2024, cuando se presentaron 23.445 personas heridas en siniestros viales, es decir 924 lesionados menos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias