¿Estados Unidos, listo para nueva fase en Venezuela? Lanzaría panfletos sobre Caracas

Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por los posibles planes del presidente Donald Trump en el territorio de ese país. Hoy el espacio aéreo venezolano luce vacío luego de la alerta emitida por el gobierno estadounidense ante el aumento de operaciones militares, al tiempo que unas seis aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos comerciales por seguridad. La expectativa aumenta ya que mañana Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista, lo que le permite a Washington tomar otro tipo de acciones y decisiones dentro del territorio venezolano.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, el gobierno de ese país planea lanzar panfletos militares sobre Caracas, la capital de Venezuela, recordando la recompensa que la administración Trump ofrece por Nicolás Maduro. Así lo reveló el diario "The Washington Post", haciendo referencia a la recompensa de hasta 50 millones de dólares que ofrece el departamento de Estado por información que conduzca a la captura del líder del régimen venezolano.



¿Cuál sería la estrategia de Estados Unidos contra Venezuela?

La Casa Blanca tendría un una estrategia muy bien definida, según lo revelado por la más reciente publicación del diario estadounidense. "La administración Trump ha propuesto una operación psicológica para desmoralizar al líder venezolano y garantizar que huya del país, de acuerdo a fuentes cercanas a ese plan", según cita TWP.



Las mismas fuentes explicaron que la misión aún no ha sido autorizada, pero que las autoridades estadounidenses evalúan si realizarlo hoy domingo 23 de noviembre, fecha del cumpleaños número 63 de Nicolás Maduro Moros. Estados Unidos ya ha realizado este tipo de estrategia en el pasado, como en el 2003, cuando sus fuerzas lanzaron panfletos en Irak antes de conducir a ese país en una sangrienta guerra que duró ocho años.

En los panfletos lanzados vía aérea, se advertía a las tropas iraquíes que se abstuvieran de disparar en contra de aeronaves estadounidenses. También se le aconsejaba a los civiles escuchar emisoras de radio del país norteamericano. Por su parte, la agencia de noticias Reuters aseguró que Estados Unidos estaría listo para lanzar en los próximos días una nueva etapa de sus operaciones en Venezuela.

De acuerdo con la agencia periodística, los funcionarios dijeron bajo condición de anonimato que un intento para derrocar a Nicolás Maduro está entre las opciones en evaluación. Un mes después que el presidente Trump autorizara operaciones encubiertas, esta sería en el primer paso de las acciones por venir de Washington contra el régimen, conjeturas que no pasan desapercibidas por la comunidad internacional.

Este domingo, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo desde Sudáfrica, en el cierre del G20, que se deben buscar alternativas para evitar un mayor daño a Venezuela. "Estoy muy preocupado por el aparato militar que Estados Unidos ha colocado en el mar Caribe. Estoy muy preocupado y tengo la intención de discutir esto con el presidente Trump", dijo el mandatario brasileño.

Entre tanto, la Administración Federal Aérea de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) mantiene vigente su aviso NOTAM, en el cual le recomienda a las aerolíneas evitar sobrevolar el espacio aéreo de Maiquetía, cercano al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. El aviso se dio ante el aumento de la presencia de aviones militares estadounidenses en la región.

En este momento tan solo dos países tienen su espacio aéreo desocupado, Corea del Norte y más recientemente Venezuela. Por su parte, el diario "The New York Times" informó que Estados Unidos realizó una simulación de qué pasaría si Maduro fuera derrocado mediante la fuerza . La respuesta fue que Venezuela se sumiría en el caos, aumentaría la violencia y se registraría un éxodo migratorio aún más masivo.

