MUNDO

Trump tras ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe: "Venezuela está creándonos un tremendo problema"

El presidente estadounidense aseguró que su administración no piensa "consentir más" el "tremendo problema" que creó Venezuela con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 03, 2025 12:32 p. m.
Donald Trump y la lancha en el mar Caribe.
Captura de pantalla y AFP