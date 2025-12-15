Videos del momento exacto del accidente aéreo que dejó seis muertos en Toluca, México

En la tarde de este lunes 15 de diciembre se registró un accidente aéreo en la zona de San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca, cuando una aeronave privada cayó poco antes de completar su maniobra de llegada al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). La Coordinación de Protección Civil del Estado de México confirmó que se trató de un jet Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, que había despegado desde Acapulco, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con la información oficial, en el avión viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes. Las autoridades reportaron inicialmente cuatro víctimas mortales, cifra que más tarde fue actualizada a seis fallecidos. Hasta el cierre de esta información, no se habían revelado las identidades de las personas que perdieron la vida.

Tras el impacto, la aeronave se incendió, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Equipos de emergencia lograron controlar el fuego después de varios minutos de trabajo y continúan realizando labores de enfriamiento y remoción de restos para descartar riesgos adicionales en la zona.



Accidente aéreo en México dejó seis fallecidos

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras el accidente es la difusión de videos grabados por testigos. En algunas de estas imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, se observa a la aeronave volando a baja altura y perdiendo estabilidad segundos antes de caer. Por el momento, se desconocen las causas de la caída de la aeronave.



📹Momento exacto del desplome del jet en San Pedro, Toluca, EdoMex.🚨https://t.co/7iWjo7ZH86🔴Tras este accidente en límites con San Mateo Atenco, el director de Protección Civil del Estado de México confirmó oficialmente el fallecimiento de 6 personas a bordo de la avioneta… pic.twitter.com/MqZ89vNcZZ — Publimetro México 🌐 (@PublimetroMX) December 15, 2025

#DeÚltimoMomento🚨Unidades de Emergencia 🚑 🚔 atienden un accidente 💥 de una caída de avioneta ✈️ en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca ✅Por su tu seguridad Evita la Zona.🔥Humo denso en el lugar. 🆘9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/7d0kYNG9di — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

El Centro de Emergencias del Estado de México (C5) informó que diferentes corporaciones trabajan en la zona del siniestro, donde se generó una inmensa columna de humo negro. Gilberto Ramírez, gerente del hangar privado donde la nave tenía su base, dijo a la prensa que el avión partió del puerto de Acapulco (sur) con destino a Toluca y que solo venían ocho personas, pero Protección Civil informó después que iban 10, incluidos los tripulantes.

Los servicios de emergencia dieron a conocer a periodistas un supuesto audio de la torre de control donde uno de los pilotos alerta: "Nos estamos desplomando". Informaron también que antes del desplome, la avioneta trató de aterrizar en un campo de fútbol.

Distintos portales especializados en aviación muestran que el avión despegó presuntamente de Acapulco y tenía vuelos regulares a Toluca, a unos 50 kilómetros de Ciudad de México y opera un aeropuerto que brinda servicio principalmente a vuelos privados.

