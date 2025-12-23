Cinco muertos en siniestro de avión de la Marina mexicana en Estados Unidos: esto se sabe

El pasado 22 de diciembre de 2025, lo que inició como un vuelo de esperanza para pacientes que requerían atención especializada terminó en una tragedia sobre las costas estadounidenses. Un avión tipo King Air ANX 1209, perteneciente a la Marina Armada de México, sufrió un grave accidente mientras realizaba su aproximación final a la ciudad de Galveston, Texas.



El avión, que cumplía una misión humanitaria, transportaba civiles hacia un centro hospitalario cuando cayó en las aguas de la bahía. A bordo de la unidad aérea viajaban ocho personas en total según confirmó el gobierno de México. "La aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles".

El balance de víctimas es desalentador, ya que solo dos personas se encuentran con vida y cinco más fallecieron, detalló en un comunicado la Secretaría de Marina mexicana, mientras que los equipos de emergencia continúan las labores para localizar a una persona que permanece desaparecida.

El operativo de rescate fue una acción inmediata y coordinada entre la Guardia Costera de los Estados Unidos y ciudadanos locales que presenciaron el siniestro. Entre los testimonios recogidos destaca el de Sky Decker, residente de la zona que, al percatarse de lo sucedido, se lanzó al agua tratando de auxiliar a las personas antes de que llegaran los cuerpos de emergencia. Decker declaró que “la mujer sobrevivía respirando en una bolsa de aire que estaba a solo unos 7 centímetros del techo del avión”. A pesar de su valentía, el rescatista también tuvo que recuperar el cuerpo sin vida de otro de los pasajeros, según lo publicado por CNN.



En cuanto al contexto del vuelo, la aeronave había despegado del aeropuerto de Mérida, en el estado de Yucatán, con destino al Aeropuerto Internacional Scholes en Galveston. La misión consistía en el traslado de pacientes con quemaduras severas al hospital Shriners Children’s, bajo el marco del “Plan Marina” y en colaboración con la Fundación Michou y Mau, quienes publicaron en la red social X un emotivo mensaje sobre la situación: "En Fundación Michou y Mau expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos. Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras".



¿Qué falló en el avión?

Sobre las causas de este accidente, la investigación se encuentra en sus etapas iniciales en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos. Testigos locales y expertos han señalado que la visibilidad era nula al momento del impacto debido a una densa niebla marina, un fenómeno meteorológico recurrente en la isla que puede aparecer de forma súbita y comprometer la seguridad de las maniobras aéreas.



De acuerdo con el medio estadounidense CNN, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Cancillería mexicana han activado protocolos de asistencia a través del Consulado General de México en Houston para brindar apoyo a los familiares de las víctimas.

