Cinco muertos en siniestro de avión de la Marina mexicana en Estados Unidos: esto se sabe

Una misión humanitaria terminó en tragedia cuando un avión de la Armada de México se accidentó en Galveston, Texas, en Estados Unidos, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y una desaparecida.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
