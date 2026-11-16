Un juez federal de los Estados Unidos anuló los nuevos límites de permanencia en el país impuestos por la Administración de Donald Trump para estudiantes y periodistas extranjeros.



El juez de distrito Dennis Saylor, en su resolución, calificó la política de "arbitraria, caprichosa, un abuso de discrecionalidad y, en definitiva, contraria a la ley".



¿En qué consistía la nueva normativa contra estudiantes y periodistas extranjeros?

Las nuevas regulaciones de la visa americana debían entrar en vigor en septiembre de 2026, pero fueron suspendidas temporalmente por Saylor; una decisión que la administración Trump ya ha apelado ante una instancia superior. (Lea también: Tras perder en elecciones, Trump reconoce que su política de deportaciones fue "demasiado dura")

El fallo del juez surge a raíz de una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentada por una coalición que representa a universidades, docentes y periodistas, con el fin de impugnar las restricciones a los visados.

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En su resolución, Saylor se centró principalmente en el impacto que la nueva política habría tenido sobre los estudiantes internacionales. "Dicho sin rodeos, el DHS pretende impedir o desalentar precisamente la actividad -ofrecer oportunidades educativas a estudiantes extranjeros en Estados Unidos- que el Congreso buscaba permitir y fomentar", señaló el juez.



El magistrado indicó que la política "impediría a los estudiantes extranjeros realizar estudios de larga duración, como los requeridos para programas de doctorado; les prohibiría obtener títulos conjuntos y les impediría cambiar su especialización académica".



Según las nuevas normas propuestas, los extranjeros con visado de estudiante serían admitidos por un periodo máximo de cuatro años, tras lo cual tendrían que solicitar una prórroga. Anteriormente, los estudiantes internacionales podían permanecer en el país durante todo el tiempo que duraran sus estudios.

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Para los periodistas extranjeros, la estancia se limitaría a 240 días -aproximadamente 8 meses-, con la posibilidad de solicitar prórrogas de duración similar. Hasta ahora, podían permanecer en el país hasta cinco años. En el caso de los periodistas chinos, el límite sería de solo 90 días, con posibilidad de prórrogas de otros 90 días.

Las restricciones de visado forman parte de una ofensiva migratoria más amplia por parte del presidente Donald Trump, que incluye operaciones de deportación agresivas, así como nuevas restricciones a las vías legales para obtener la ciudadanía.

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Estados Unidos recibió a más de 1,1 millones de estudiantes internacionales durante el año académico 2023-2024 -más que cualquier otro país-, según datos oficiales.

AGENCIA AFP