¿Cómo descubrieron a colombiana que estafó a Estados Unidos por 20 años? Un pasaporte fue clave

En Estados Unidos y en Colombia ha tomado gran relevancia la historia de Lina María Orovio Hernández, una inmigrante colombiana que durante 20 años estafó al gobierno estadounidense con una identidad falsa. A lo largo de todos estos años, la mujer vivió en Boston, Massachusetts, gozando de los beneficios de la ciudadanía estadounidense sin levantar sospechas de las autoridades. Finalmente, un procedimiento por un pasaporte encendió las alertas que la hicieron caer en febrero de 2025.

Actualmente la colombiana está bajo custodia federal, enfrentando cargos por robo de identidad, votación fraudulenta, recepción de dinero o bienes robados del gobierno, entre otros. Dentro de la investigación de las autoridades norteamericanas se estableció que Orovio, utilizando la identidad de una ciudadana estadounidense, gozó de beneficios económicos hasta por 400.000 dólares para establecer su vida en ese país de manera ilegal.

¿Cómo descubrieron a Lina María Orovio?

Esta historia inició en el año 2003, cuando Lina María Orovio Hernández era una colombiana de 37 años, aproximadamente, y empezaba a buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. En ese año, con su nombre y apellido real, la colombiana solicitó una visa para ese país; sin embargo, el documento le fue negado. A pesar de la negativa, se sabe que Orovio llegó a territorio estadounidense, de manera ilegal, hace 20 años.

Desde entonces, Orovio empezó a hacer una vida en Boston, pero no con su identidad real. Las autoridades norteamericanas han establecido que la colombiana robó la identidad de una mujer puertorriqueña con iniciales E. C., una táctica que -según detallaron- es bastante común entre inmigrantes latinos de habla hispana no autorizados.

Sin levantar ninguna sospecha, Orovio se hizo pasar por la puertorriqueña a lo largo de 20 años y obtuvo un REAL ID y ocho identificaciones estatales, como una licencia de conducir en el estado de Massachusetts y un pasaporte estadounidense. Sin embargo, fue este último el que despertó las dudas de las autoridades y emprendió una investigación.

Reconstrucción del caso contra la colombiana

En noviembre de 2024, Lina María Orovio, bajo su identidad fraudulenta solicitó un pasaporte estadounidense y allí las autoridades empezaron a sospechar. Al realizar una consulta, el Departamento de Estado se encontró con la solicitud a visa que había hecho la colombiana en el año 2003. Aunque los datos no coincidían, la foto sí.

Eso desencadenó una investigación que derrumbó, como una torre de naipes, toda la vida que Lina María Orovio había construido en ese país. Aunque en la entrevista con los federales para la solicitud de su pasaporte la colombiana insistió en que era la puertorriqueña bajo las iniciales E. C., los agentes compararon sus huellas dactilares con archivos del gobierno colombiano y encontraron su verdadera identidad.

Fue en febrero de 2025 cuando los federales se presentaron en la casa de la colombiana y la detuvieron por cargos de falsas representaciones a la Seguridad Social y para obtener un pasaporte, un cargo de robo de identidad agravado y un cargo de robo de dinero del gobierno. Según un reporte de The Washington Times, la colombiana se negó a abrir la puerta a los agentes cuando llegaron a su casa, por lo que ellos tuvieron que romper la puerta y ventana de su casa para entrar.

El pasado jueves 22 de mayo, el fiscal federal Leah B. Foley agregó nuevos cargos contra la mujer, señalando que con los avances de la investigación se determinaron todos los beneficios económicos que obtuvo la mujer y que incluso votó de manera fraudulenta en las elecciones de noviembre de 2024. A través de cámaras de vigilancia en un banco, las autoridades la grabaron con un sticker de 'Yo voté'.

"Durante más de 20 años, se alega que esta acusada construyó toda una vida sobre la base de una identidad robada, lo que incluye votar ilegalmente en nuestras elecciones presidenciales y cobrar cientos de miles de dólares en beneficios gubernamentales destinados a los estadounidenses necesitados", señaló el fiscal en las declaraciones de acusación formal contra la colombiana.

Por ese motivo, le agregaron a su caso dos cargos más de robo de dinero del gobierno, un nuevo cargo de registro fraudulento de votantes y un cargo de votación fraudulenta. Detallaron que el dinero lo recibió de esta manera: $259,589 en beneficios de asistencia de alquiler de la Sección 8 desde octubre de 2011 hasta enero de 2025; $101,257 en beneficios de discapacidad del Seguro Social desde julio de 2014 hasta enero; y $43,348 en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP, desde abril de 2005 hasta enero.

¿Qué condena podría enfrentar la colombiana?

Orovio Hernández, según documentos oficiales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, por el delito de uso indebido de la Seguridad Social podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares. Mientras que por la declaración falsa para una solicitud de pasaporte estadounidense la condena puede ser hasta de 10 años de prisión, tres años en libertad supervisada y una multa también de 250.000 dólares.

Por otro lado, por robar dinero del Estado a la mujer le podrían dar otros 10 años de cárcel y tres años de libertad supervisada, pero la multa podría ser mayor a la cantidad de dinero hurtado. Según las leyes de ese país podría ser de "el doble de la ganancia o pérdida bruta, la que sea mayor". Este caso ha despertado un debate político en Estados Unidos, donde muchos plantean si las medidas del presidente Donald Trump contra los inmigrantes son muy duras o necesarias.

