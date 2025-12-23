¿Cómo murió Vince Zampella, cocreador del videojuego Call of Duty? Video de la tragedia

La industria del entretenimiento digital se encuentra de luto tras la partida de uno de sus arquitectos más brillantes. Vince Zampella, cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty y fundador de Respawn Entertainment, quien fue pionero en los videojuegos de disparos en primera persona.



Historia de Vince Zampella

Su carrera inició en la década de 1990 como diseñador, lo que le permitió cofundar Infinity Ward en 2002 para lanzar el primer Call of Duty en 2003. Con el tiempo, se consolidó como una de las figuras más influyentes del sector al revitalizar marcas emblemáticas dentro de Electronic Arts. Sus estudios crearon algunos de los títulos más vendidos del mundo, impactando a millones de jugadores a través de experiencias de combate masivo que han conquistado a más de 100 millones de usuarios en las últimas dos décadas.

Recientemente, Zampella celebraba el éxito de "Battlefield 6", el cual estableció un nuevo récord de ventas para la franquicia. En aquel momento, el productor reflexionó sobre su trayectoria diciendo que nunca daba "por sentados momentos como este". A pesar de su experiencia, la magnitud de sus logros seguía asombrándolo, tal como reconoció al sitio IGN en una entrevista de 2016: "Uno tiene el sueño de que el juego sea popular, pero no creo que nunca esté preparado para ese nivel de éxito". Actualmente, su legado en el mundo de los videojuegos incluye títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi, además de su otra joya original, Call of Duty, que cuenta con más de 100 millones de jugadores activos al mes.



Video del accidente de Vince Zampella

La trayectoria de éxitos del cocreador del famoso juego terminó de forma súbita. Vince Zampella falleció a los 55 años en un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo. El ejecutivo conducía su Ferrari rojo carmesí por una carretera de montaña al norte de Los Ángeles cuando, por razones desconocidas, el vehículo se salió de la vía,. Según informó la Patrulla de Carreteras de California, el vehículo en el que iba "chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas". Testigos capturaron en video el vehículo destrozado y cubierto por el fuego en la carretera. El impacto fue de tal magnitud que tanto Zampella como su pasajero, quien salió despedido del coche, fallecieron en el lugar a causa de sus lesiones.

El video publicado en redes sociales muestra el momento en que Zampella estrella en su Ferrari.



La partida del ejecutivo, quien se integró a Electronic Arts tras la compra de Respawn en 2017, deja un vacío profundo en la comunidad. Electronic Arts manifestó en un comunicado que "es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos a quienes ha marcado su trabajo". La compañía también subrayó que "la influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y de gran alcance", añadiendo que "su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno".

Finalmente, sus colegas de Respawn publicaron un mensaje elogiando a Zampella "por cómo se presentaba cada día, confiando en sus equipos, fomentando ideas audaces y creyendo en 'Battlefield' y en las personas que lo construían". Su vida fue como el motor de un bólido de carreras: potente, preciso y capaz de marcar el ritmo de toda una industria global para siempre.

