Conductor de Uber fue atacado con machete por un pasajero: todo quedó en video

Un brutal ataque contra un conductor de Uber en Brasil se volvió viral tras la difusión de las imágenes de una cámara de seguridad instalada dentro del vehículo. El hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre en la ciudad de Toledo, estado de Paraná, y fue registrado oficialmente por la Policía el día 17, cuando la grabación llegó a sus manos como prueba de la denuncia.

En el video se observa cómo tres pasajeros viajan en el asiento trasero del vehículo: dos mujeres y un hombre. En principio, el viaje inicia con normalidad, pero todo cambia cuando el hombre nota la cámara de seguridad dentro del carro. Curiosamente, lo que permitió que el conductor pudiera hacer una denuncia formal por la agresión, parece ser lo que la inició.

Lo que se ve en las imágenes que se difundieron en redes sociales y generan indignación es que al notar la presencia de la cámara de vigilancia, el pasajero se molesta y empieza a reclamar, mientras que la mujer que va a su lado le toma el brazo y parece que intenta calmarlo. Sin embargo, el hombre sigue molesto y saca algo que tiene escondido en su pantalón.



El pasajero entonces golpea al conductor en el hombro. El chofer, un hombre de 58 años, decide entonces finalizar el trayecto y pide a los pasajeros que se bajen del auto. Las mujeres inmediatamente se bajan, pero el hombre se queda dentro del vehículo y en ese momento saca un machete oculto y lo ataca violentamente en repetidas ocasiones. El conductor apenas logra poner sus manos para protegerse, le pide que pare y finalmente logra también bajarse del carro.

¿Qué le pasó al conductor?

De acuerdo con el relato de la hija de la víctima al medio G1, su padre sufrió cortes superficiales en la mano, el antebrazo, la cabeza y la cara. A pesar de la gravedad del ataque, por fortuna no requirió hospitalización. “Él no se dio cuenta de que el pasajero estaba armado porque el machete estaba escondido”, afirmó.

La joven también explicó que el agresor estaba bajo los efectos del alcohol y, aparentemente, se molestó al descubrir la cámara de seguridad que registraba el viaje. El coche, que había sido alquilado para trabajar, resultó dañado y tuvo que ser enviado a reparaciones.



¿Qué dicen las autoridades?

El delegado Alexandre Macorin confirmó que el caso ya fue esclarecido: “La víctima fue escuchada, el agresor fue identificado y será responsabilizado por las lesiones y los daños al vehículo”. De la misma forma, se intentará esclarecer por qué el sujeto reaccionó de esa manera al ver una cámara de vigilancia dentro del vehículo, lo que para muchos todavía no tiene explicación.

Por su parte, Uber emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y calificó como “inaceptable” cualquier tipo de violencia contra los conductores. La compañía también informó que la cuenta del agresor fue desactivada, recordó que los viajes están asegurados y también indicó que colaborará con las autoridades en la investigación por este indignante caso.

El ataque desató indignación en redes sociales, donde usuarios exigieron mayores medidas de seguridad para proteger a quienes trabajan en plataformas de movilidad.

