"Estamos devastados": Familia y maestro de Celeste Rivas tras hallazgo del cuerpo en carro de D4vd

El mundo está atento a cada nuevo detalle que se conoce sobre la muerte de Celeste Rivas, una joven de 15 años que fue hallada sin vida en un carro Tesla del rapero D4vd luego de llevar más de un año desaparecida. Mientras las investigaciones avanzan, en Lake Elsinore, California, se realizó una vigilia en memoria de la menor de edad.

Por el momento, las autoridades intentan establecer la causa de muerte de Celeste y lo que vivió en el último año en el que su familia no supo nada de ella. Ha trascendido en redes sociales que la menor de edad aparentemente tenían una relación amorosa con el rapero de 20 años desde hace varios años. Ante estas revelaciones, la familia y un profesor de la joven se han pronunciado.



¿Qué dijo la familia de Celeste Rivas tras su muerte?

Desde abril de 2024, Celeste Rivas -con 13 años- abandonó su casa sin dejar rastro y tan solo en mayo del mismo año hizo una última llamada a su familia. Desde entonces, se había reportado su desaparición e iniciado una búsqueda que terminó trágicamente el pasado 8 de septiembre, cuando el cuerpo de la menor fue hallado en estado de descomposición en el maletero de un carro del rapero D4vd.

Ante la situación, la familia creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para los gastos fúnebres. "Ella era una amada hija, hermana, prima y amiga", escribieron en la publicación.



"Como muchos de ustedes saben, Celeste Rivas Hernández ha sido identificada como el cadáver que encontraron la semana pasada. La familia está desconsolada y devastada por esta trágica pérdida. Están buscando ayuda para poder dar descanso al cuerpo de ella".

Por su parte, en un comunicado, la familia también expresó que "estamos destrozados y devastados por esta trágica pérdida" y agregaron que "su luz y alegría tocaron a todos los que la conocieron". Ante los confusos y violentos hechos en los que fue hallada sin vida la menor, también exigieron justicia a las autoridades. "Confiamos en que las autoridades harán todo lo posible para esclarecer lo que ocurrió y llevar tranquilidad a quienes la amamos".



Profesor de Celeste Rivas contó cómo conoció a D4vd

A través de redes sociales también se ha conocido el video de un maestro de la secundaria Lakeland Village Middle School en Lake Elsinore, California, quien advierte a sus estudiantes sobre lo ocurrido con Celeste Rivas. "Era mi alumna", les dice el profesor a los jóvenes mostrándoles en su celular una foto de la menor y la noticia de su cuerpo hallado en el carro del rapero.

En la grabación, el maestro les dice a sus estudiantes que amigos de Celeste Rivas finalmente le contaron lo que había ocurrido con ella, que había escapado de casa con su novio David Anthony Burke, más conocido como D4vd, un rapero al que conoció por redes sociales.

"Celeste había desaparecido después de conocer al cantante D4vd en redes sociales", detalló el maestro y señaló que a inicios de 2024 había intentado escapar con él, pero que fue detenida por las autoridades. "Regresó a la escuela y contó esta historia a algunas personas. Desapareció otra vez en mayo de 2024", narró el profesor, advirtiendo a los jóvenes sobre los peligros de hablar con desconocidos en redes.



Despiden a Celeste Rivas tras ser hallada sin vida en carro de D4vd

Mientras avanzan las investigaciones por el homicidio de Celeste Rivas -como han calificado el caso las autoridades-, en su ciudad natal se llevó a cabo una vigilia en su memoria. Amigos, familiares y personas de la comunidad acudieron a dar el pésame a quienes conocieron a Celeste. "Me siento desconsolada y devastada por la noticia. No conocía a Celeste personalmente, pero me conmueve profundamente" dijo una mujer al noticiero ABC7.

"Mi sobrino fue a la escuela con ella desde el kínder y solo quiero decir que... si fuera mi hija, no querría que la olvidaran. Solo quiero justicia para esta pequeña porque lo que le pasó no fue solo un accidente... No quiero que la olviden", dijo al medio otro de los habitantes.



¿Qué ha dicho D4vd al respecto?

Tras esta noticia, un representante del artista dio a conocer que D4vd está al tanto de la situación y que está cooperando con las autoridades, a pesar de encontrarse en gira de conciertos -algunos de ellos cancelados en medio de la situación-. “Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero.

