Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Video: periodista descubre que víctimas del accidente que cubría eran su familia

Video: periodista descubre que víctimas del accidente que cubría eran su familia

Un duro momento vivió en México el periodista Jacob Linaldi, cuando descubrió que en el accidente que cubría en una carretera estaban involucrados sus propios hijos, su exesposa y su exsuegro.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Periodista descubre que las personas accidentadas son su familia
X: @Trafico_Puebla / X: @nacholozano

