Video: periodista descubre que víctimas del accidente que cubría eran su familia

Lo que inició siendo una cobertura periodística tomó un giro personal y dramático en el estado de Puebla, México. Los hechos sucedieron el pasado domingo, cuando Jacob Linaldi, reportero de la zona de Acajete para el medio El Informante MX, llegó a la carretera que conduce a Acajete para transmitir en vivo los detalles de un fuerte accidente de tránsito. Linaldi no tenía conocimiento en ese momento de que su propia familia estaba involucrada en el incidente vial.

El reportero inició su transmisión a través de Facebook, narrando los hechos tal como los presenciaba. Reportó que entre los afectados había una persona prensada en el vehículo chocado y un niño herido en la mandíbula. Fue en medio de este relato, cuando la situación escaló a lo inesperado y Linaldi se percató de que las víctimas eran sus familiares directos.

La sorpresa impactó al periodista en plena transmisión y con la voz notoriamente afectada y entrecortada hizo una pausa antes de dirigirse a su audiencia para confirmar la noticia. Solicitó apoyo debido a que la familia involucrada era la suya, contando que las víctimas del accidente eran sus hijos, su exesposa y su exsuegro.



¿Cómo fue el choque?

El accidente se registró específicamente a la altura del Cerro del Pinal en Acajete. Según la información brindada por el propio Linaldi, el vehículo en el que viajaban sus familiares era un Tsuru de color vino. El choque fue provocado, al parecer, por el conductor de un auto Mazda de color rojo que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del impacto.

A pesar de la sorpresa emocional, Linaldi continuó transmitiendo durante casi siete minutos, utilizando su plataforma para abogar por la atención de las autoridades. En videos que circulan en redes sociales, Jacob dice "Solicitamos apoyo a la fiscalía, para que nos pueda ayudar en este caso, a mi familia porque déjenme informarles que parte de mi trabajo también es estar en estos momentos, en este lugar y pues mencionar que los afectados son mis hijos mi exesposa y mi exsuegro los que tuvieron este percance".

Al momento del impacto, en el vehículo se encontraban dos mujeres, un hombre y tres niños, los cuales fueron trasladados a un hospital en San José Chiapa. Respecto al estado de los lesionados, según lo que Jacob comenta, es que el menor de sus hijos, ingresó al hospital con "la mandíbula chueca" debido al choque y que el hombre que iba manejando se encontraba grabe y que fue trasladado para ser atendido. Afortunadamente, Linaldi indicó que los demás niños junto a la madre se encontraban bien y que, en general, la situación no pasó de un gran susto.

A pesar de la fuerte situación, con profesionalismo, el periodista continuó su transmisión en vivo para informar los hechos, finalmente, Linaldi logró recuperar cierta estabilidad para agradecer a sus seguidores y concluir su relato.

😢 ¡Momento inesperado y doloroso!



🚗💥 Jacob Linaldi, reportero de @ElInformanteMX, cubría un accidente en la carretera Acajete-Puebla, cuando descubrió que las víctimas eran sus propios hijos, exesposa y suegro, quienes fueron impactados por un conductor presuntamente en… pic.twitter.com/LkQ45o2VrN — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 23, 2025

