Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CÉSAR MANRIQUE
VENEZUELA
MIKHAIL KRASNOV
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
TRAMPAS EN FÚTBOL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Trágico crimen en Colombia: anciana de 70 años fue asesinada con machete en su propia casa

Trágico crimen en Colombia: anciana de 70 años fue asesinada con machete en su propia casa

Los hechos se presentaron en el municipio de Sahagún, en Córdoba. Al parecer, el homicida habría sido atacado por un hombre al que ella habría ayudado.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 26, 2025 10:36 a. m.
Comparta en:
MUJER ASESINADA.jpg
En la comunidad era conocida como doña Luzma, pues era un personaje emblemático del municipio. -
Foto: archivo y Alcaldía de Sahagún

Un trágico asesinato se presentó durante la tarde del pasado sábado 23 de agosto en el municipio de Sahagún, Córdoba. Una adulta mayor de 70 años, quien era muy conocida por los habitantes de dicha comunidad, fue asesinada por un hombre dentro de su propia vivienda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La mujer se llamaba Luz Marina Miranda Macea, y fue atacada en la madrugada de aquel día con un machete. Fue trasladada de urgencias hacia el hospital de Sahagún, pero tuvo que ser remitida de urgencia hacia el hospital San Jerónimo de Montería por la gravedad de heridas que presentaba.

Últimas Noticias

  1. Historial criminal del hijo de víctima de masacre en Mesitas asesinado tras funeral de su mamá
    La mamá de la víctima había sido condenada a 10 años de cárcel -
    Archivo

    Historial criminal del hijo de víctima de masacre en Mesitas asesinado tras funeral de su mamá

  2. Vive Claro Distrito Cultural
    El escenario de Vive Claro Distrito Cultural estará listo en las primeras semanas de julio -
    Foto: Noticias Caracol

    Tras reclamos por ruido, Vive Claro promete ajustes técnicos y diálogo con la comunidad

Se conoció, acorde con información citada por el medio El Heraldo, que la mujer llegó al centro médico con varias heridas de gravedad, entre las que se incluye un trauma craneoencefálico severo, fracturas expuestas de ambos cúbitos, radio izquierdo, y un trauma toracoabdominal cerrado. Esta serie de daños en su cuerpo conllevó a que la mujer falleciera mientras era sometida a una cirugía de urgencia.

El presunto responsable de lo ocurrido fue capturado por los habitantes del barrio en el que vivía la mujer y puesto a disposición de las autoridades. El sujeto fue identificado como Douglas, o alias Chamo. "Informamos a la ciudadanía que el presunto autor del ataque contra la señora Luz Marina Miranda fue detenido por las autoridades competentes y se encuentra a la espera de ser judicializado", dijo la Alcaldía de Sahagún en un comunicado.

"Desde la Administración Municipal lamentamos profundamente este terrible hecho, que no solo afecta a la víctima, sino que también impacta a toda nuestra comunidad. La seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos son una prioridad, y estamos comprometidos a apoyar en lo que sea necesario para garantizar justicia. Reiteramos nuestro firme rechazo a cualquier forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto y la seguridad de todos", agregó la administración municipal.

Quién era Luz Marina Miranda Macea, mujer asesinada con machete en Sahagún, Córdoba

La mujer era muy querida en su barrio, pues era conocida por toda la comunidad debido a su gran corazón. De hecho, aunque todo continúa siendo materia de investigación, algunos habitantes del lugar dicen que el autor del crimen sería una persona a la que "Luzma", como la conocían en su zona, había ayudado en su momento.

Publicidad

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lamentó lo ocurrido y publicó un sentido mensaje desde sus redes sociales. El sujeto exigió justicia en el caso y pidió celeridad en las investigaciones de las autoridades, con el fin de que se pueda esclarecer lo acontecido y evitar que el hecho quede en total impunidad.

"Recibo muy conmovido la noticia del fallecimiento de la señora Luz Marina Miranda Macea, víctima de violencia física en el municipio de Sahagún. Pido a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido y garantizar que este lamentable hecho no quede en la impunidad. Envío mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, en este difícil momento", enfatizó el gobernador desde sus redes sociales.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Córdoba

Municipio de Sahagún