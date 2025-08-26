Trágico crimen en Colombia: anciana de 70 años fue asesinada con machete en su propia casa

Un trágico asesinato se presentó durante la tarde del pasado sábado 23 de agosto en el municipio de Sahagún, Córdoba. Una adulta mayor de 70 años, quien era muy conocida por los habitantes de dicha comunidad, fue asesinada por un hombre dentro de su propia vivienda.

La mujer se llamaba Luz Marina Miranda Macea, y fue atacada en la madrugada de aquel día con un machete. Fue trasladada de urgencias hacia el hospital de Sahagún, pero tuvo que ser remitida de urgencia hacia el hospital San Jerónimo de Montería por la gravedad de heridas que presentaba.

Se conoció, acorde con información citada por el medio El Heraldo, que la mujer llegó al centro médico con varias heridas de gravedad, entre las que se incluye un trauma craneoencefálico severo, fracturas expuestas de ambos cúbitos, radio izquierdo, y un trauma toracoabdominal cerrado. Esta serie de daños en su cuerpo conllevó a que la mujer falleciera mientras era sometida a una cirugía de urgencia.



El presunto responsable de lo ocurrido fue capturado por los habitantes del barrio en el que vivía la mujer y puesto a disposición de las autoridades. El sujeto fue identificado como Douglas, o alias Chamo. "Informamos a la ciudadanía que el presunto autor del ataque contra la señora Luz Marina Miranda fue detenido por las autoridades competentes y se encuentra a la espera de ser judicializado", dijo la Alcaldía de Sahagún en un comunicado.



"Desde la Administración Municipal lamentamos profundamente este terrible hecho, que no solo afecta a la víctima, sino que también impacta a toda nuestra comunidad. La seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos son una prioridad, y estamos comprometidos a apoyar en lo que sea necesario para garantizar justicia. Reiteramos nuestro firme rechazo a cualquier forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto y la seguridad de todos", agregó la administración municipal.



Quién era Luz Marina Miranda Macea, mujer asesinada con machete en Sahagún, Córdoba

La mujer era muy querida en su barrio, pues era conocida por toda la comunidad debido a su gran corazón. De hecho, aunque todo continúa siendo materia de investigación, algunos habitantes del lugar dicen que el autor del crimen sería una persona a la que "Luzma", como la conocían en su zona, había ayudado en su momento.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lamentó lo ocurrido y publicó un sentido mensaje desde sus redes sociales. El sujeto exigió justicia en el caso y pidió celeridad en las investigaciones de las autoridades, con el fin de que se pueda esclarecer lo acontecido y evitar que el hecho quede en total impunidad.

"Recibo muy conmovido la noticia del fallecimiento de la señora Luz Marina Miranda Macea, víctima de violencia física en el municipio de Sahagún. Pido a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido y garantizar que este lamentable hecho no quede en la impunidad. Envío mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, en este difícil momento", enfatizó el gobernador desde sus redes sociales.

