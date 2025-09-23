Conductor imprudente causó accidente en el que murió colombiana en Miami: familia exige justicia

Una familia colombiana está de luto tras el fallecimiento de Cinthia Liliana Sierra Linares, una bogotana de 35 años, en medio de un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos, ciudad en la que vivía desde hace seis años. En medio de su dolor, exigen justicia para el conductor imprudente que causó la tragedia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En diálogo con Noticias Caracol, Jennifer Sierra, hermana de la víctima, señaló que muy pronto Cinthia iba a cumplir un sueño. "Estaba a punto de viajar para Colombia, desde hace cinco años no iba y ya prontamente iba a poderlo hacer y ese era su deseo más grande, su anhelo más grande era volver a Colombia a visitar a su familia. No lo pudo hacer".



¿Cómo ocurrió el accidente?

El siniestro vial ocurrió específicamente en el área de Allapattah, Miami, en la Calle Noroeste 20 y la Avenida Noroeste 12 el pasado jueves 18 de septiembre en horas de la noche. La colombiana se movilizaba en su carro de regreso a su casa cuando fue impactada por otro vehículo.

Lo indignante del caso es que, según los reportes de las autoridades, el otro vehículo había chocado a otro carro tan solo unas calles atrás y el conductor iba en aparente estado de embriaguez. Tras el segundo hoque, con el carro de la colombiana, el hombre intentó huir del lugar, testigo señalaron que se bajó de su carro riendo en lugar de ayudar a las víctimas.



Una familia colombiana está de luto en Miami. Una bogotana de 35 años perdió la vida en un accidente de tránsito causado por un conductor imprudente. Su familia clama justicia.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/5HjXSS1Mz4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 23, 2025

Publicidad

Según Telemundo 51 Miami, el primer siniestro ocurrió sobre las 11:00 de la noche la intersección de la Avenida Noroeste 12 y la Calle Noroeste 20, cuando un Honda Accord chocó por detrás a un Chevrolet Colorado. Por fortuna, la conductora del chevrolet no resultó herida y señaló que vio el Accord 'zigzaguear' a toda velocidad antes de chocarla.

Después del incidente, según el informe de la policía, "vio al acusado en el asiento del conductor mirarla y sonreír de manera sarcástica" mientras la chocaba en una segunda ocasión cuando dio marcha atrás para huir del lugar. En medio de esa huida, el carro pasó a toda velocidad un semáforo en rojo y fue ahí cuando se estrelló contra el Jeep Compass que conducía Cinthia Sierra, ciudadana colombiana.

Publicidad

El informe detalla que del impacto, la colombiana y su vehículo fueron arrastrados por más de una cuadra, dejando a la mujer atrapada entre los dos vehículos y con heridas tan graves que no sobrevivió. Por su parte, el hombre se bajó del vehículo y, según un oficial, olía a alcohol y no podía hablar correctamente.



¿Quién fue el responsable?

El conductor del Honda Accord fue identificado como Óscar Andrés Portillo López, hondureño de 24 años, fue hospitalizado y dado de alta en la mañana siguiente, cuando fue detenido oficialmente por varios cargos, incluyendo el de homicidio vehicular y fugarse de un accidente con heridos graves. La policía indicó que se tomaron muestras de sangre y están a espera de los resultados.

Portillo ya compareció ante la corte, donde un juez le negó la libertad bajo fianza y además tiene una orden de retención del servicio de inmigración. El informe del arresto también reveló que el hombre tenía un permiso de conducir temporal que había expirado en julio, por lo que deberá permanecer privado de la libertad de manera preventiva mientras avanza el proceso.

La próxima audiencia del hombre será el 10 de octubre y la familia de la colombiana espera sanciones ejemplares. "Lo único que nosotros queremos es justicia, que pague por lo que hizo, porque acabó con la vida de una niña que tenía sueños, expectativas, que amaba vivir, que estaba lista para todo. No es justo, solo queremos justicia", dijo la hermana de Cinthia a Noticias Caracol.

NOTICIAS CARACOL