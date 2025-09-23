En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
DT DE SANTA FE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Conductor imprudente causó accidente en el que murió colombiana en Miami: familia exige justicia

Conductor imprudente causó accidente en el que murió colombiana en Miami: familia exige justicia

La familia de una colombiana que llevaba seis años viviendo en Miami, Estados Unidos, exige justicia en este caso. El responsable intentó escapar.

Por: María Paula González
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Colombiana que murió en Miami
Un hombre de 24 años causó accidente de tránsito en el que murió una colombiana -
Fotos: Redes sociales / Policía Miami

Publicidad

Publicidad

Publicidad