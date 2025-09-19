En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Habla turista colombiana que presenció muerte de un hombre en montaña rusa de Estados Unidos

Habla turista colombiana que presenció muerte de un hombre en montaña rusa de Estados Unidos

María Fernández narró cómo vio a Kevin Rodríguez muerto y a una mujer gritando por ayuda luego de que la montaña rusa en la que ella se había subido cuatro veces paró.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Habla colombiana que presenció incidente en montaña rusa donde murió un hombre en Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad