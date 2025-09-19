Habla turista colombiana que presenció muerte de un hombre en montaña rusa de Estados Unidos

Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de un hombre después de subir a una montaña rusa en Orlando, Florida, Estados Unidos. La autopsia reveló que Kevin Rodríguez, de 32 años, falleció por múltiples traumatismos. El forense clasificó la causa como un accidente y la tracción está cerrada hasta que se esclarezca el incidente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La montaña rusa Stardust Racers es una de las atracciones más concurridas en el parque Epic Universe en Orlando, Florida. Los videos oficiales del parque la promocionaban como una experiencia extremadamente intensa. Allí, el puertorriqueño de 32 años, tras subir a ella, perdió el conocimiento.



"Fue horrible": testigo

María Fernández es colombiana. El día de los hechos era la cuarta vez que subía a esa montaña rusa cuando presenció el incidente. La joven le contó a un medio estadounidense que “fue horrible lo que vi. Aún no entiendo qué pasó. Una mujer empezó a gritar '¡ayuda, ayuda!'. Después de eso, el personal de seguridad les dijo a los del carril que saliera”.

Al salir del carril, la colombiana narró que vio a Kevin desplomado mientras el personal de seguridad le quitaba las correas que lo sujetaban. “Fue horrible. En ese momento creo que me dio un ataque de pánico”.



Kevin fue trasladado al hospital en donde posteriormente fue declarado muerto. La oficina del médico forense dictaminó que su muerte fue un accidente causado por múltiples traumatismos por impacto contundente. Las autoridades investigan el caso mientras la montaña rusa permanece cerrada.

Publicidad

El parque, por su parte, expresó sus condolencias a la familia y aseguró que coopera con la investigación. Sin embargo, el caso ha despertado preocupación porque no es el primer incidente en este parque desde su apertura en mayo, pues dos visitantes ya habían reportado mareos y problemas visuales en la misma atracción y en otra un hombre experimentó dolor en el pecho.

“Estamos devastados por este trágico suceso y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped”, manifestó un portavoz de Universal Orlando Resort a través de un comunicado. “Estamos cooperando plenamente con el condado Orange y con la investigación en curso. La atracción permanece cerrada”.



Familia de hombre muerto en montaña rusa pide ayuda

La familia de Rodríguez Zavala, que inició una recolección de fondos para el funeral en GoFundMe, señaló en esa plataforma que su pariente perdió trágicamente la vida "en un accidente inesperado".

Publicidad

En la petición comparte varias fotos de Rodríguez Zavala en silla de ruedas.

"Era el tipo de persona que siempre encontraba tiempo para escuchar, ofrecer consejos atentos y levantar a los demás, incluso cuando enfrentaba sus propios desafíos", detalla su familia.

Según la Oficina del Alguacil del condado de Orange, el hombre fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades.

Publicidad

Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta de hasta 100 kilómetros por hora (62 millas) en un recorrido de doble pista.

La montaña rusa Stardust Racers abrió en mayo junto con el parque Epic Universe. Se trata de una atracción de trenes doble con un recorrido de casi una milla (1,6 kilómetros) con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo.

Publicidad

Por último, expertos recomiendan que antes de subir a una montaña rusa, es vital revisar las condiciones de salud personal, seguir todas las instrucciones del personal del parque y asegurarse de cumplir con los requisitos de estatura y edad. También se recomienda evitar el uso de objetos sueltos, como celulares o gafas, que puedan caer durante el recorrido. Es importante abrochar correctamente los sistemas de seguridad y mantener la calma. Si se siente ansiedad o miedo extremo, lo mejor es abstenerse. Las montañas rusas están diseñadas para entretener, pero requieren responsabilidad y atención para garantizar una experiencia segura y emocionante para todos los visitantes.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE