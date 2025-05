Corte da vía libre a Trump para revocar protección temporal de 350.000 migrantes en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente este lunes una orden emitida por un juez que protegía a unos 350.000 migrantes de ser expulsados del país por la administración del presidente Donald Trump.

A principios del año, la secretaria de Seguridad estadounidense ,Kristi Noem, revocó la extensión del Estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que daba cobertura legal a estos ciudadanos. Sin embargo, la decisión fue suspendida temporalmente por el juez federal de California Edward Chen en marzo pasado, por estimar que "olía a racismo".

No obstante, el asesor jurídico de la administración, John Sauer, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora, para suspender la orden del magistrado. Este lunes, el máximo tribunal estadounidense no eliminó el TPS, pero concedió la solicitud de emergencia presentada por el gobierno de Trump durante el tiempo que el caso se litigue en los tribunales.

¿Quiénes son los migrantes afectados?

Los migrantes afectados son de nacionalidad venezolana, quienes sufrieron de lleno la embestida antimigratoria de Trump. El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración del expresidente demócrata Joe Biden prolongó el TPS por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.

Sin embargo, con la nueva decisión de la Corte Suprema, quedan 'a la deriva' al no saber qué pasará con el estatus que impide que se les pueda expulsar y que pierdan su trabajo. Cabe resaltar que Estados Unidos otorga el TPS a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones "extraordinarias".

El intento de suspender el TPS "es un ataque xenófobo, discriminatorio, racista, coordinado desde hace más de un año contra una comunidad cuyo único pecado fue salir corriendo de una dictadura criminal y tratar de buscar refugio donde nos decían que había refugio, en el país de la libertad, el país de la democracia, el país de la justicia", declaró a la AFP Adelys Ferro, cofundadora de Venezuelan American Caucus, un grupo de apoyo a los venezolanos.

La expulsión de supuestos miembros del Tren de Aragua por parte de Trump

Cabe resaltar que el fallo judicial del lunes es un balón de oxígeno para Trump, quien atacó duramente a la Corte Suprema el viernes por haber mantenido el bloqueo de las expulsiones de migrantes bajo la Ley de enemigos extranjeros de 1798, invocada contra venezolanos acusados de ser pandilleros.

En un fallo de siete contra dos, los magistrados bloquearon sus planes de expulsar a un grupo de migrantes recluido en Texas (sur), después de que en marzo deportara a más de 200 a una megacárcel de El Salvador. La Corte Suprema estima que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.

La decisión en este caso también es temporal: devuelve el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que determine si es lícito el uso de la Ley de enemigos extranjeros y establezca las condiciones en las que los migrantes pueden impugnar su expulsión ante los tribunales.

"La Corte Suprema de Estados Unidos no me permite hacer aquello para lo que que me han elegido", declaró Trump el viernes en su plataforma Truth Social, visiblemente enfadado. Trump estima que la banda de origen venezolano Tren de Aragua está involucrada en "acciones hostiles" y "amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos".

Según la Casa Blanca, el "régimen hostil" de Maduro mueve los hilos. Por eso el 15 de marzo el republicano invocó esa ley de 1798, hasta ese día usada solo en tiempos de guerra, para enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión de El Salvador. Por otro lado, los abogados de algunos de los migrantes expulsados niegan que sus clientes sean pandilleros y afirman que fueron detenidos por sus tatuajes.

