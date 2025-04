Creyó que tenía estrés por el divorcio, pero era una enfermedad incurable

Diana Keys pasó por un complicado divorcio con el que dio por terminado un matrimonio de 35 años en 2019. En medio del proceso, que en muchas ocasiones causa estrés , la mujer empezó a enfrentar unos raros síntomas que fueron interpretados por los médicos como resultado del difícil momento emocional que estaba pasando. Sin embargo, resultaron ser alertas de una enfermedad incurable.

¿Qué síntomas presentó la mujer?

A sus 65 años, la mujer de Clevedon, Reino Unido, empezó una nueva vida de soltera, luego de pasar más de 30 años con su exesposo. Pero no todo fue positivo, en medio del proceso de divorcio la mujer empezó a caerse sin motivo y a confundir palabras o tener dificultad para hablar. "Me caí en el baño y me golpeé la cabeza en la ducha y, después de que eso ocurriera dos o tres veces, contacté al médico de cabecera", citó el diario The Sun.

Como esto no le había sucedido antes, Keys decidió consultar a un profesional de la salud. El médico no encontró signos de alerta en la salud de la paciente y le planteó que esos extraños síntomas podían ser "funcionales debido al estrés de [su] divorcio". Pero a ella no le parecía que esto fuera así. "He sufrido depresión, así que sé cómo se siente, y los problemas que tenía eran físicos", resaltó.

El tiempo fue pasando y los síntomas persistían, por lo que Keys descartó por completo que se tratara de un tema de estrés por divorcio y empezó a consultar más médicos, pero ninguno le daba alguna respuesta diferente. Tan solo en mayo de 2023, tres años después de que los síntomas empezaran, recibió un diagnóstico nada favorecedor.

¿Qué le diagnosticaron?

Tras pasar por varios médicos, Diana Keys finalmente fue diagnosticada con la enfermedad de la neurona motora (EMN). Se trata de una condición que es incurable, afecta las neuronas que controlan los músculos, causando una debilidad muscular progresiva y atrofia visible.

Pero eso no fue lo peor de su diagnóstico, ante el avance de tres años de los síntomas, los médicos le dieron de dos a cinco años de vida. "Recuerdo que el médico simplemente dijo: 'No hay cura y el pronóstico es de entre dos y cinco años'. Pensé: 'Dios mío, esto es horrible'", pero decidió seguir trabajando como directora de una escuela primaria hasta noviembre de 2024, cuando asimiló que ya no podía ser cuidadora.

En la actualidad, Diana Keys está retirada, pero la EMN afecta a diario su movilidad, habla y la deja "luchando" constantemente con tareas simples del día a día como cocinar, servirse una taza de té o sacar el dinero de su bolso para pagar. "No puedo cortar bien la comida y, cuando como en grupo, tiendo a que se me queden cosas atascadas en la garganta, lo cual es vergonzoso, así que ahora tengo que comer sola".

A pesar del mal panorama que le han pintado los médicos, ya han pasado dos años desde esa noticia y la mujer de 65 años aseguró que "sigo buscando el código de fecha de caducidad, pero no hay ninguno, así que sigo adelante", por lo que ha decidido compartir su historia en diferentes portales internacionales para crear conciencia sobre esta enfermedad incurable.

"Desde mi diagnóstico he tratado de no desanimar a los demás; trato de ser estoica. Intento mantener el sentido del humor y agradecer mis bendiciones, así que tengo mucho por lo que vivir", resaltó y recordando su divorcio señaló también que "me alegro de que no tenga que lidiar conmigo, con esta terrible enfermedad, así que me siento aliviada de que pueda encontrar la felicidad en otro lugar".

