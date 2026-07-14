¿Cuántos ciudadanos han muerto en medio de tiroteos del ICE? Un colombiano es la nueva víctima

En menos de una semana, dos ciudadanos migrantes han muerto a manos de agentes del ICE. Uno fue Lorenzo Salgado, de 52 años, durante un intento de detención vehicular en Texas. El segundo falleció este lunes 13 de julio y era el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años. Estas dos muertes elevan a 11 el total de tiroteos mortales perpetrados por agentes del DHS desde el inicio de la actual Administración, cinco de ellos dentro de vehículos, según la organización de derechos civiles LatinoJustice. (Lea también: Se conoce video que muestra cuando agente del ICE mata a colombiano que iba con su hija)

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"Asesinatos como el de Durán Guerrero demuestran que el DHS no tiene ningún respeto por la vida de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes latinos", indicó Rex Chen, asesor jurídico de derechos de los inmigrantes de LatinoJustice. Además, afirmó que el Gobierno de Trump ha actuado con impunidad ante las violaciones cometidas contra numerosas personas que viven en EE. UU. en nombre del control migratorio. Según él, tener apariencia latina se ha convertido en una excusa para "atropellar, herir, disparar y matar personas".



¿Cómo murieron los ciudadanos colombiano y mexicano?

El ICE confirmó que Joan Sebastián Durán Guerrero no era el motivo del operativo que sus agentes realizaban en la comunidad de Biddeford, al sur de Maine, en busca de un inmigrante con orden de deportación. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que los agentes dispararon por seguridad pública. Según explicaron, el auto de la víctima salía en la misma dirección de la persona que buscaban, por lo que al "intentar huir" procedieron a disparar. La hija de 3 años del colombiano de 26 años estaba con él cuando lo asesinaron. (Lea también: Habla el papá de Joan Sebastián Durán, el colombiano de 26 años que murió a manos de ICE en EE. UU.)

El mexicano Lorenzo Salgado, llevaba 35 de sus 52 años viviendo en Estados Unidos, aunque sin permiso de residencia. Tenía 3 hijos estadounidenses y un pequeño negocio de construcción. Según su familia, había iniciado el proceso para regularizar su estatus migratorio.



Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informaron el martes que un agente federal de inmigración disparó y mató a Salgado, durante un intento de detención vehicular en Texas. El DHS indicó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener el vehículo de Salgado, pero él "intentó evadir el arresto" y "utilizó su vehículo como arma" para embestir un automóvil oficial.



Otras muertes a manos del ICE

Al menos seis personas han muerto en 2026 por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero de 2026.



"Hace seis meses un agente del ICE disparó y mató a Renee Good, una madre de 37 años y ciudadana estadounidense. El gobierno federal nos contó la misma historia, casi palabra por palabra: un vehículo como arma, un intento de atropellar a un agente y defensa propia. Y luego salió el video y mostró a un agente abrir fuego fuera de la trayectoria del vehículo", consideró Juan Proaño, director ejecutivo de Lulac (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos).

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Ese mismo mes, un agente de ICE, que enfrenta cuatro cargos graves de agresión y uno de denuncia falsa de un delito, mintió sobre un tiroteo en Minneapolis. En la acción, un venezolano llamado Julio César Sosa-Celis resultó herido en una pierna. El episodio se produjo una semana después de la muerte de Good. Según las autoridades, el agente disparó a través de la puerta principal de una vivienda e hirió a Sosa-Celis en la pierna.

En su declaración inicial sobre el tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había reportado que "un extranjero ilegal de Venezuela" se resistió al arresto en un control de tráfico. "Mientras el sujeto y las fuerzas del orden forcejeaban en el suelo, dos sujetos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente del orden con una pala para nieve y un palo de escoba", indicó el DHS. El agente entonces "efectuó un disparo defensivo para proteger su vida". Pero la fiscal afirmó que Castro "no fue golpeado con una pala ni con una escoba". "De hecho, no fue golpeado en absoluto", remarcó.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP