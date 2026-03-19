Cuerpo de joven estadounidense desaparecido en España fue encontrado en el mar: detalles del caso

El cuerpo sin vida de un estudiante estadounidense de 20 años, que despareció la madrugada del pasado martes 17 de marzo tras salir de una discoteca de Barcelona, en España, fue localizado este jueves, según informó la Policía de Cataluña.



El cadáver del joven James Gracey fue hallado en la zona de la playa barcelonesa del Somorrostro, donde durante toda la mañana de ese jueves 19 de marzo efectivos de las unidades marítimas y subacuáticas de la Policía de Cataluña habían desplegado un amplio dispositivo para su localización.



¿Cuáles fueron los últimos rastros del joven antes de desaparecer?

El joven había acudido a la discoteca Shöko de Barcelona, en la Vila Olímpica, junto a unos amigos la noche del pasado martes, pero no regresó a su alojamiento, por lo que su entorno denunció su desaparición ante los Mossos d'Esquadra (la Policía de Cataluña), que localizaron su cartera en el agua. Finalmente, los buzos hallaron esta tarde el cuerpo sin vida del joven en la playa de Somorrostro, donde se sitúa la discoteca a la que había acudido con sus amigos. (Le puede interesar: ¿Por qué fue suspendida la búsqueda de David Acosta tras su desaparición en Bogotá? Esto se sabe).

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El joven estadounidense era un estudiante de la Universidad de Alabama y natural de una ciudad cercana a Chicago, en el estado de Illinois, que había viajado a Barcelona para pasar sus vacaciones de primavera o 'spring break' y visitar a unos amigos que residen en la capital catalana en un intercambio de estudios. La familia del joven había escrito en redes sociales que Jimmy era un "hijo y hermano amable, responsable y devoto". Tras el hallazgo del cadáver, los forenses procederán ahora a su identificación oficial y determinarán las causas de su fallecimiento.