Netanyahu niega haber “arrastrado” a Trump a guerra con Irán: “¿Creen que puedo decirle qué hacer?”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró en una comparecencia con la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que él "no arrastró" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la guerra con Irán y aseveró: "¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?".

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Asimismo, el líder israelí aseguró que fue el presidente Trump quien le pidió durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares. "Me dijo: ‘Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga bombas nucleares’", subrayó.

Netanyahu también afirmó que ningún líder está "tan coordinado como Trump y yo".



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