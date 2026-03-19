En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ASESINATO EN VÍA A GIRARDOT
CRIMEN ABUELOS EN SUBA
DAVID ACOSTA
PREMIOS ÓSCAR
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Netanyahu niega haber “arrastrado” a Trump a guerra con Irán: “¿Creen que puedo decirle qué hacer?”

Netanyahu niega haber “arrastrado” a Trump a guerra con Irán: “¿Creen que puedo decirle qué hacer?”

Las palabras del primer ministro de Israel se dieron tras la renuncia de un funcionario estadounidense, quien afirmó que al presidente de EE. UU. lo “engañaron para que creyera que Irán representaba una amenaza inminente”.

Por: EFE
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Netanyahu niega haber “arrastrado” a Trump a guerra con Irán: “¿Creen que puedo decirle qué hacer?”
AFP

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró en una comparecencia con la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que él "no arrastró" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la guerra con Irán y aseveró: "¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Asimismo, el líder israelí aseguró que fue el presidente Trump quien le pidió durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares. "Me dijo: ‘Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga bombas nucleares’", subrayó.

Últimas Noticias

  1. Partido de futbol
    Freepik
    MUNDO

    Entrenador de fútbol es señalado de abusar de niños entre los 9 y 11 años: Fiscalía pide prisión

  2. Seis países “contribuirán” en seguridad del estrecho de Ormuz; precio del petróleo sigue subiendo
    Imagen de uno de los buques atacado en el estrecho de Ormuz, durante guerra con Irán -
    Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP
    MUNDO

    Seis países “contribuirán” en seguridad del estrecho de Ormuz; precio del petróleo sigue subiendo

Netanyahu también afirmó que ningún líder está "tan coordinado como Trump y yo".

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Israel

Irán

Donald Trump

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad